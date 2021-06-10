İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut doğum tarihi

Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut doğum tarihi konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Haziran 10 Perşembe tarihindeki haberimizden Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut doğum tarihi hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

10 Haziran 2021 Perşembe 20:00
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut doğum tarihi
Takip Et:

Başrol oyuncusu Taner Ölmez’e yurt dışından en iyi yabancı erkek oyuncu ödülünü getiren dizi soluksuz izlenmeye devam ediyor. Seyircinin reytinglerini boş bırakmayan dizi FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Yapımını MF yapımın üstlendiği Senaryosunda pınar Bulut ve Onur Koralp’ in kaleme aldığı dizinin Gülin rolünde kim oynuyor?

 

Merve Bulut sevilen dizide Gülin karakterini canlandırıyor. Peki, Merve Bulut kim?

Müjdat Gezen Sanat Merkezinden mezun olan Merve, aslen Düzce doğumlu. İlk dizisi 2012 yılında çekilen Uçurum. Sonrasında dizi ve filmlerle kariyerine devam ediyor.Şimdilerde ise Mucize Doktor' un Gülin'i...


Son Güncelleme: 10.06.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Med YapımMervebulutMucizedoktorFox
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barbaros dizisi Oruç Reis karakteri belli oldu! Engin Altan Düzyatan yeni dizisi Barbaros oldu!
Barbaros dizisi Oruç Reis karakteri belli oldu! Engin Altan Düzyatan yeni dizisi Barbaros oldu!
Kardeşlerim dizisi sezon finali tarihi belli mi ? 2. Sezon ne zaman başlayacak ?
Kardeşlerim dizisi sezon finali tarihi belli mi ? 2. Sezon ne zaman başlayacak ?
The Impossible ‘Kıyamet Günü’ film konusu nedir? Kıyamet Günü film incelemesi
The Impossible ‘Kıyamet Günü’ film konusu nedir? Kıyamet Günü film incelemesi
Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında?
Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında?
Ada Masalı dizisinde çalan fon müzikleri neler? Ada Masalı dizisi şarkıları
Ada Masalı dizisinde çalan fon müzikleri neler? Ada Masalı dizisi şarkıları
Teşkilat dizisi Fadi kim, gerçekte olan bir karakter mi? Teşkilat dizisi Fadi gerçek adı ne?
Teşkilat dizisi Fadi kim, gerçekte olan bir karakter mi? Teşkilat dizisi Fadi gerçek adı ne?

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Sol Yanım dizisi Mert Tekin (Anıl Tetik) kimdir?
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut doğum tarihi
Alev Alev dizisindeki Güneş karakteri kimdir?
Mucize Doktor dizisine katılan Ezgi Aşaroğlu kimdir? Ezo karakteri kimdir?
Alev Alev dizisine katılan Hazal Ergüçlü kimdir? Çiçek karakteri kimdir?
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey kimdir, nereli yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Gerçek adı nedir? Zuhal Olcay nereli, yaşı kaç?
Netflix La Casa De Papel yeni sezon yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Kefilsiz kredi çekilir mi, nasıl çekilir? 2021
Acilde sigortasız giriş hasta muayene ücreti ne kadardır? 2021 Sigortasız muayene olunur mu?
Stajyer maaşı devlet desteği nasıl alınır? Stajyer maaşı devlet desteği ne kadar?
ITV Viewpoint dizi konusu ve oyuncuları
Mucize Doktor dizisi Nazlı'nın babası karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Edip Saner kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Rüya karakterini kim canlandırıyor? Dilan Çiçek Deniz kimdir?
İlaç raporu günü bitmeden yenilenir mi? 2021 İlaç raporu kaç günde çıkar?
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan'ın hayatı!
Sol Yanım dizisinin İhsan'ı Cansel Elçin'in hayat hikayesi!
Sol Yanım dizisinin çekim yerleri neresi? Sol Yanım çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.