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Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Bulut nereli, yaşı kaç?

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Bulut nereli, yaşı kaç? haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 15-04-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

15 Nisan 2021 Perşembe 20:00
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Bulut nereli, yaşı kaç?
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Başrol oyuncusu Taner Ölmez’e yurt dışından en iyi yabancı erkek oyuncu ödülünü getiren dizi soluksuz izlenmeye devam ediyor. Seyircinin reytinglerini boş bırakmayan dizi FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Yapımını MF yapımın üstlendiği Senaryosunda pınar Bulut ve Onur Koralp’ in kaleme aldığı dizinin Gülin rolünde kim oynuyor?

 

Merve Bulut sevilen dizide Gülin karakterini canlandırıyor. Peki, Merve Bulut kim?

Müjdat Gezen Sanat Merkezinden mezun olan Merve, aslen Düzce doğumlu. İlk dizisi 2012 yılında çekilen Uçurum. Sonrasında dizi ve filmlerle kariyerine devam ediyor.Şimdilerde ise Mucize Doktor' un Gülin'i...



Son Güncelleme: 15.04.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Med YapımMervebulutMucizedoktorFox
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