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Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Gerçek adı ne? Merve Bulut oynadığı diziler

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Gerçek adı ne? Merve Bulut oynadığı diziler ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 18 Mart 2021 tarihli haberimizde Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Gerçek adı ne? Merve Bulut oynadığı diziler konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

18 Mart 2021 Perşembe 20:00
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Gerçek adı ne? Merve Bulut oynadığı diziler
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Başrol oyuncusu Taner Ölmez’e yurt dışından en iyi yabancı erkek oyuncu ödülünü getiren dizi soluksuz izlenmeye devam ediyor. Seyircinin reytinglerini boş bırakmayan dizi FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Yapımını MF yapımın üstlendiği Senaryosunda pınar Bulut ve Onur Koralp’ in kaleme aldığı dizinin Gülin rolünde kim oynuyor?

 

Merve Bulut sevilen dizide Gülin karakterini canlandırıyor. Peki, Merve Bulut kim?

Müjdat Gezen Sanat Merkezinden mezun olan Merve, aslen Düzce doğumlu. İlk dizisi 2012 yılında çekilen Uçurum. Sonrasında dizi ve filmlerle kariyerine devam ediyor.Şimdilerde ise Mucize Doktor' un Gülin'i...



Son Güncelleme: 18.03.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Med YapımMervebulutMucizedoktorFox
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