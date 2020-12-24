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Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Merve Bulut kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Merve Bulut kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 24 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Merve Bulut kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 20:00
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Merve Bulut kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Başrol oyuncusu Taner Ölmez’e yurt dışından en iyi yabancı erkek oyuncu ödülünü getiren dizi soluksuz izlenmeye devam ediyor. Seyircinin reytinglerini boş bırakmayan dizi FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Yapımını MF yapımın üstlendiği Senaryosunda pınar Bulut ve Onur Koralp’ in kaleme aldığı dizinin Gülin rolünde kim oynuyor?

 

Merve Bulut sevilen dizide Gülin karakterini canlandırıyor. Peki, Merve Bulut kim?

Müjdat Gezen Sanat Merkezinden mezun olan Merve, aslen Düzce doğumlu. İlk dizisi 2012 yılında çekilen Uçurum. Sonrasında dizi ve filmlerle kariyerine devam ediyor.Şimdilerde ise Mucize Doktor' un Gülin'i...



Son Güncelleme: 24.12.2020 20:00
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Med YapımMervebulutMucizedoktorFox
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