İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Mucize Doktor dizisi Ferda’sı kim canlandırıyor? Seda Bakan'ın biyografisi

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Mucize Doktor dizisi Ferda’sı kim canlandırıyor? Seda Bakan'ın biyografisi haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 18 Şubat 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

18 Şubat 2021 Perşembe 19:33
Mucize Doktor dizisi Ferda’sı kim canlandırıyor? Seda Bakan'ın biyografisi
Takip Et:

Mucize Doktor Ferda Kimdir?

Ferda karakterine hayat verecek olan güzel oyuncumuz Seda Bakan, diziye 30. Bölümden sonra dahil olacak. Adil Hoca’nın senelerdir görmediği kızı olan Ferda, Ali Vefa’ya duymuş olduğu kıskançlık ile öne çıkacaktır. Ferda aynı zamanda Berhayat Hastanesi’nde beklenmeyen bir aşk, rekabet ve ayrı bir hava katacak.

Seda Bakan Kimdir, Kaç Yaşında?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Gebze'de dünyaya geldi. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun oldu. Özellikle Behzat C. dizisinde Eda rolü ile tanınmaktadır. Kardeş Payı dizisinde Feyza'yı oynayarak daha da ünlendi.

 2016 sezonun da yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye isimli yarışma programında jürilik yaptı.

Seda Bakan'ın Eşi Kimdir?

Deneyimli oyuncumuz Seda Bakan. 4 Ekim 2014 tarihinde Ali Erel ile evlilik dünyasına girmiştir.

Seda Bakan’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Mucize Doktor-2020 (Ferda)

Öldür Beni Sevgilim-2018

Arif V 216-2018 (Pembe Şeker/Alev)

Bana Sevmeyi Anlat-2016 (Leylâ)

Kara Bela-2015 (Burcu)

Kardeş Payı-2014 (Feyza)

Zaman Makinesi -2014 (Yasemin/Deniz)

Behzat Ç. Ankara Yanıyor-2013

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm-2011 (Eda Akkaya)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi-2010/2013 (Eda Akkaya)

Şen Yuva-2010 (Oya)

Umut-2009 (Meryem)

Geniş Aile-2009 (Esma)

Makber-2009 (Güneş)

Adanalı-2008 (Başak)

Pars: Narkoterör-2008 (Zülfiye - Zülüf)

Televizyon Programları

Yetenek Sizsiniz Türkiye (jüri)



Son Güncelleme: 18.02.2021 19:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FerdaSeda BakanFox TvDiziMucize Doktor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?
‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisine IMDb'den puan şoku
‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisine IMDb'den puan şoku

Popüler Haberler

Köfteci Ramiz bayilik başvuru şartları nelerdir?
Survivor 2021 31. bölüm fragmanı 19 Şubat 2021 Cuma
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2021
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?
Perseverance Mars'a saat kaçta incecek? Perseverance Mars inişi nereden, nasıl izlenir? Mars görevinin amacı ne?
Konuşanlar Özlem kimdir? Hasan Can Kaya Konuşanlar Özlem hakkında bilgiler
19 Şubat 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 19 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
2021 Sağlık görevlisi, personel, polis, uzman erbaş, bekçi, uzman yardımcısı sözleşmeli personel güncel ilanlar listesi
Halkbank internet ve mobil şubesi üyelik işlemleri nelerdir, nasıl üye olurum?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 21 Nisan Salı 2020 Evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Kira alacağı ve tahliye için icra takibi nasıl başlatılıyor?
Çukur Akın öldü mü, diziden ayrıldı mı? Burak Dakak Çukur dizisinden neden ayrıldı?
Güncel gümüş fiyatları 19 Şubat 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Atv canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 19 Şubat 2021 Cuma
Perseverance nedir, ne için kullanılıyor? NASA keşif aracı Perseverance özellikleri ne?
Emanet yeni bölüm fragmanı 19 Şubat Cuma Emanet 120. Bölüm özeti
Akıncı hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.