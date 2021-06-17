İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...

Mucize Doktor dizisi Ferda kimdir? Seda Bakan nerelidir?

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Mucize Doktor dizisi Ferda kimdir? Seda Bakan nerelidir? ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Mucize Doktor dizisi Ferda kimdir? Seda Bakan nerelidir? hakkında tüm yeni gelişmeleri 17 Haziran 2021 Perşembe tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

17 Haziran 2021 Perşembe 19:32
Mucize Doktor dizisi Ferda kimdir? Seda Bakan nerelidir?
Takip Et:

Mucize Doktor Ferda Kimdir?

Ferda karakterine hayat verecek olan güzel oyuncumuz Seda Bakan, diziye 30. Bölümden sonra dahil olacak. Adil Hoca’nın senelerdir görmediği kızı olan Ferda, Ali Vefa’ya duymuş olduğu kıskançlık ile öne çıkacaktır. Ferda aynı zamanda Berhayat Hastanesi’nde beklenmeyen bir aşk, rekabet ve ayrı bir hava katacak.

Seda Bakan Kimdir, Kaç Yaşında?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Gebze'de dünyaya geldi. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun oldu. Özellikle Behzat C. dizisinde Eda rolü ile tanınmaktadır. Kardeş Payı dizisinde Feyza'yı oynayarak daha da ünlendi.

 2016 sezonun da yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye isimli yarışma programında jürilik yaptı.

Seda Bakan'ın Eşi Kimdir?

Deneyimli oyuncumuz Seda Bakan. 4 Ekim 2014 tarihinde Ali Erel ile evlilik dünyasına girmiştir.

Seda Bakan’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Mucize Doktor-2020 (Ferda)

Öldür Beni Sevgilim-2018

Arif V 216-2018 (Pembe Şeker/Alev)

Bana Sevmeyi Anlat-2016 (Leylâ)

Kara Bela-2015 (Burcu)

Kardeş Payı-2014 (Feyza)

Zaman Makinesi -2014 (Yasemin/Deniz)

Behzat Ç. Ankara Yanıyor-2013

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm-2011 (Eda Akkaya)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi-2010/2013 (Eda Akkaya)

Şen Yuva-2010 (Oya)

Umut-2009 (Meryem)

Geniş Aile-2009 (Esma)

Makber-2009 (Güneş)

Adanalı-2008 (Başak)

Pars: Narkoterör-2008 (Zülfiye - Zülüf)

Televizyon Programları

Yetenek Sizsiniz Türkiye (jüri)


Son Güncelleme: 17.06.2021 19:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FerdaSeda BakanFox TvDiziMucize Doktor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cemre Kurum kimdir? Cemre Kurum'un sevgilisi kimdir? Cemre Kurum dizi ve filmleri
Cemre Kurum kimdir? Cemre Kurum'un sevgilisi kimdir? Cemre Kurum dizi ve filmleri
Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu'nun görev aldığı yapımlar
Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu'nun görev aldığı yapımlar
Melina Özprodomos kimdir? Rol aldığı dizi film ve tiyatro oyunları nelerdir?
Melina Özprodomos kimdir? Rol aldığı dizi film ve tiyatro oyunları nelerdir?
Seren Fosforoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seren Fosforoğlu hakkında bilgiler
Seren Fosforoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seren Fosforoğlu hakkında bilgiler
Netflix Yolun Açık Olsun film konusu ve oyuncuları
Netflix Yolun Açık Olsun film konusu ve oyuncuları
Orhan Özyiğit kimdir, kaç yaşında, nereli?
Orhan Özyiğit kimdir, kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Mucize Doktor dizisi Ferda kimdir? Seda Bakan nerelidir?
17 Haziran 2021 Perşembe Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 17 Haziran 2021 Perşembe Dünya genelinde vaka sayısı
Alev Alev dizisi Ozan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yeni Hayat yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Alev Alev dizisine katılan Toprak Can Adıgüzel kimdir? Ali karakteri kimdir?
Alev Alev dizisi Çelebi karakteri kimdir? Cem Bender kimdir, nereli, kaç yaşında?
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
Sol Yanım dizisi Biricik karakteri kimdir? Cemre Baysel'in hayatı ve yer aldığı diziler
Cemre Kurum kimdir? Cemre Kurum'un sevgilisi kimdir? Cemre Kurum dizi ve filmleri
Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Müge Anlı Sinem Asrak'a ne oldu, kim tarafından kaçırıldı?
2021 memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Yeni yıl memur maaş zam oranları
MEK Kursları katılım şartları nelerdir? MEK katılımcıları ne kadar ödeme alıyor?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Livya karakteri kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir, nereli, kaç yaşında?
Yeşil tarifeye kimler nasıl başvurabilir? YETA başvuru tarihleri
Sol Yanım dizisindeki Selim karakteri kimdir? Tolga Mendi nereli, yaşı kaç?
Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu'nun görev aldığı yapımlar
Netflix Yolun Açık Olsun film konusu ve oyuncuları
Google'ın merkez binası hangi şehirde, nerede?
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Rüyada bilezik taktığını görmek görmek neye işaret eder? Rüyada bilezik taktığını görmenin anlamları ve yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.