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Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey'in yer aldığı diziler

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey'in yer aldığı diziler haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey'in yer aldığı diziler haberinin tüm yeni gelişmeleri 10 Aralık 2020 Perşembe günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

10 Aralık 2020 Perşembe 19:43
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey'in yer aldığı diziler
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Mucize Doktor Dizisindeki Ezo Karakteri Kimdir?

Yayınlandığı günden bu yana her geçen bölümde oyuncu kadrosunu geliştiren Mucize Doktor dizisinin kadrosuna 2. Sezonda eklenen isimler Doktor Ferda  karakteri ile Seda Bakan’ı ve Doktor Doruk karakteri ile Hakan Kurtaş’ı dahil etmişti. Şimdi de Ezo karakterinidahil etmiştir. Ezo karakterini Sera Kutlubey canlandıracaktır.

Mucize Doktor’daki Ezo Karakteri Kimdir?

Ezo karaktyeri dizideki Ali Vefa’nın komşusu rolündedir. Ali Vefa’yı ilk gördüğü zamandan beri ona tutulmuştur. Ezo bu aşkından dolayı Nazlı’nın en büyük rakibi halini alacaktır. Yeterince güzel ve zeki bir kız olan Ezo Ali Vefa’yı elde etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Normal biri olmak isteyen ve bu şekilde olayı bir türlü başaramayan Ali Vefa, Nazlı’ya yük olduğu ve onun daha iyi ve sağlıklı biriyle olmayı hakettiğini düşündüğünden Nazlı ile arasını açmaya çalışacaktır. Bu durumu gören Ezo’da Ali Vefa’ya yakınlaşmaya çalışacaktır. Ali Vefa’nın saflığını kullanarak ona yaklaşmaya çalışacaktır.

Bütün Türkiye’de reyting rekorları kırmayı başaran ve bir çok ülkeye satışı yapılan Mucize Doktor dizindeki Ezo karakteri en son Zalim İstanbul dizisinde Cemre karakterini canlandırarak oyunculuğunu göstererek yükselen Sera Kutlubey’dir. Sera Kutlubey Mucize Doktor dizisinin yapım şirketi olan MF Yapım ile defalarca görüşmeler yapmıştır. Mucize Doktor dizisinde kalıcı bir karakter olarak senaryoda yer alacağı için titizlikle seçilmektedir.

Mucize Doktor dizi setinde Sera Kutlubey’i görmediğimiz için Ezo karakterini kimin canlandıracağını bilmek biraz zor. Bu hafta yayınlanacak olan 42. bölümde Ezo karakterini kimin canlandıracağı kesinlik kazanacaktır.

Sera Kutlubey Gerçekte Kimdir?

19 Nisan 1994 yılında İstanbul’da doğan Sera Kutlubey, 26 yaşındadır. Oyunculuk eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünde almıştır. İlk oyunculuğunu Kehribar dizisinde yapmıştır. En önemli çıkışını İsimsizler dizisinde canlandırdığı Seher karakteri ile yapmıştır. 52kg ağırlığa sahip ve 1.67 cm boyundadır.

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 19:43
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Anahtar Kelimeler:
DiziFox TvMucize Doktor
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