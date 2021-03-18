İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...

Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Gerçek adı nedir? Sera Kutlubey nereli, yaşı kaç?

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Gerçek adı nedir? Sera Kutlubey nereli, yaşı kaç? başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 18.03.2021 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

18 Mart 2021 Perşembe 19:43
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Gerçek adı nedir? Sera Kutlubey nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Mucize Doktor Dizisindeki Ezo Karakteri Kimdir?

Yayınlandığı günden bu yana her geçen bölümde oyuncu kadrosunu geliştiren Mucize Doktor dizisinin kadrosuna 2. Sezonda eklenen isimler Doktor Ferda  karakteri ile Seda Bakan’ı ve Doktor Doruk karakteri ile Hakan Kurtaş’ı dahil etmişti. Şimdi de Ezo karakterinidahil etmiştir. Ezo karakterini Sera Kutlubey canlandıracaktır.

Mucize Doktor’daki Ezo Karakteri Kimdir?

Ezo karaktyeri dizideki Ali Vefa’nın komşusu rolündedir. Ali Vefa’yı ilk gördüğü zamandan beri ona tutulmuştur. Ezo bu aşkından dolayı Nazlı’nın en büyük rakibi halini alacaktır. Yeterince güzel ve zeki bir kız olan Ezo Ali Vefa’yı elde etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Normal biri olmak isteyen ve bu şekilde olayı bir türlü başaramayan Ali Vefa, Nazlı’ya yük olduğu ve onun daha iyi ve sağlıklı biriyle olmayı hakettiğini düşündüğünden Nazlı ile arasını açmaya çalışacaktır. Bu durumu gören Ezo’da Ali Vefa’ya yakınlaşmaya çalışacaktır. Ali Vefa’nın saflığını kullanarak ona yaklaşmaya çalışacaktır.

Bütün Türkiye’de reyting rekorları kırmayı başaran ve bir çok ülkeye satışı yapılan Mucize Doktor dizindeki Ezo karakteri en son Zalim İstanbul dizisinde Cemre karakterini canlandırarak oyunculuğunu göstererek yükselen Sera Kutlubey’dir. Sera Kutlubey Mucize Doktor dizisinin yapım şirketi olan MF Yapım ile defalarca görüşmeler yapmıştır. Mucize Doktor dizisinde kalıcı bir karakter olarak senaryoda yer alacağı için titizlikle seçilmektedir.

Mucize Doktor dizi setinde Sera Kutlubey’i görmediğimiz için Ezo karakterini kimin canlandıracağını bilmek biraz zor. Bu hafta yayınlanacak olan 42. bölümde Ezo karakterini kimin canlandıracağı kesinlik kazanacaktır.

Sera Kutlubey Gerçekte Kimdir?

19 Nisan 1994 yılında İstanbul’da doğan Sera Kutlubey, 26 yaşındadır. Oyunculuk eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünde almıştır. İlk oyunculuğunu Kehribar dizisinde yapmıştır. En önemli çıkışını İsimsizler dizisinde canlandırdığı Seher karakteri ile yapmıştır. 52kg ağırlığa sahip ve 1.67 cm boyundadır.

 



Son Güncelleme: 18.03.2021 19:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziFox TvMucize Doktor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TV yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TV yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Reyting sonuçları 18 Mart 2021 Perşembe! Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Perşembe reytingleri
Reyting sonuçları 18 Mart 2021 Perşembe! Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Perşembe reytingleri
Seksenler 473. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Seksenler yeni bölüm canlı izle TRT1
Seksenler 473. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Seksenler yeni bölüm canlı izle TRT1
Acemi Anneler 108. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Acemi Anneler 108. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Şarkılar Bizi Söyler 4. bölüm Kanal D canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle
Şarkılar Bizi Söyler 4. bölüm Kanal D canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle
Seksenler Gamze kimdir? Gerçek adı nedir? Ecmel İs hakkında bilgiler
Seksenler Gamze kimdir? Gerçek adı nedir? Ecmel İs hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Alev Alev dizisindeki Çiçek karakteri kimdir? Hazal Ergüçlü nereli, yaşı kaç?
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Gerçek adı nedir? Sera Kutlubey nereli, yaşı kaç?
Tövbeler Olsun dizisindeki Öpücük Enişte karakteri Kimdir? Hasan Kaçan dizideki rolü ve hayatı
Sol Yanım dizisi Kuzey Üniversitesi nerdedir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç'in hayatı!
Tövbeler Olsun yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Alev Alev dizisinde Tomris karakterini Zuhal Olcay canlandırıyor
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Vahide Perçin Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı mı?
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tuğçe Açıkgöz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Eda kimdir? Ecem Atalay'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Musa (Nuri Gökaşan) kimdir?
Kredi Notu Düşük Olanlara ve Sicili Bozuk Olanlara Kredi Veren Bankalar Mart 16 2021
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan karakterini kim canlandırıyor? Vildan Atasever kimdir?
Yasak Elma Mahmut ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Mert Altınışık Yasak Elma'ya veda etti!
Kuruluş Osman dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cem Sürgit kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Sol Yanım dizi çekim yeri ve mekanları
Alev Alev dizisi Çelebi kimdir? Cem Bender'in hayatı!
Sol Yanım dizisinin Biricik'i Cemre Baysel'in hayat hikayesi!
Mucize Doktor dizisindeki Nazlı'nın babası karakteri kimdir?
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 18 Mart 2021 Perşembe

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.