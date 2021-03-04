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Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Ezgi Aşaroğlu'nun hayatı!

Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Ezgi Aşaroğlu'nun hayatı! ile ilgili yeni ayrıntılar 4 Mart 2021 Perşembe tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 4 Mart 2021 gününe ait Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Ezgi Aşaroğlu'nun hayatı! hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 19:52
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Ezgi Aşaroğlu'nun hayatı!
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor yeni sezonda da beğenileri topladı. Dizinin yeni sezonunda Ezo karakteri dikkatleri üzerine çekti. Sevilen dizide Ezo karakterini oyuncu Ezgi Aşaroğlu canlandırıyor.

Dizide Ezo karakteri Ali Vefa’nın komşusudur. Diziye yeni katılması nedeniyle karakterin dizide nasıl bir rolde olacağı bilinmiyor.

Ezgi Aşaroğlu kimdir?

Mucize Doktor dizisinde Ezo karakterine hayat veren güzel oyuncu Ezgi Aşaroğlu 18 Haziran 1987 yılında dünyaya gelmiştir. 54 kilo ve 165 cm boyunda olan oyuncu ilk olarak 2004 yılında yayınlanan Bir Dilim Aşk dizisiyle kamera karşısına geçmiştir. İlerleyen yıllarda Kızlar Yurdu, Menekşe ve Halil gibi dizilerde yer alan güzel oyuncu Leyla ile Mecnun dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Güzel oyuncunun yer aldığı yapımlar ise şu şekilde;

Mucize Doktor

O Hayat Benim

Yağmurdan Kaçarken

İşler Güçler

Leyla ile Mecnun

Binbir Gece

Gece Sesleri

Hatırla Sevgili

Menekşe ile Halil

Kızlar Yurdu

Bir Dilim Aşk



Son Güncelleme: 04.03.2021 19:52
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Anahtar Kelimeler:
EzoMucize DoktorDizi
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