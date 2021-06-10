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Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Cengiz Tangör'un hayatı ve rol aldığı yapımlar

Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Cengiz Tangör'un hayatı ve rol aldığı yapımlar konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Cengiz Tangör'un hayatı ve rol aldığı yapımlar hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 10 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

10 Haziran 2021 Perşembe 19:15
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Cengiz Tangör'un hayatı ve rol aldığı yapımlar
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FOX Tv ekranları ile izleyicisi ile buluşan sevilen televizyon dizisi Mucize Doktor’ da yayınlanan son bölümde dizide Beyin Cerrahı Haluk yer almıştı. Haluk rolünde ise karşımıza çıkan oyuncu Cengiz Tangör’ dür. Birçok yapımda da bulunan Cengiz Tangör 1973 senesinin Ağustos 26’sında Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya gelmiştir. Karakteri görmemiz ise Başhekim Adil’ in beyninde yer alan tümör için bir çözüm yolunun olmadığını söyleyen doktorların arasındaki bir beyin cerrahıdır.

Oyuncu Anadolu Üniversitesinin Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden diplomasını almıştır. Oyuncu bir çok tiyatroda oynamış ve bunun yanında dizilerde de rol almıştır. Cengiz Tangör’ ün oynadığı projeler ise:

*Yazlıkçılar(1993)

*Yılan Hikâyesi(1999)

*Baba(2003)

*Belalı Baldız(2005)

*Kanlı Düğün(2005)

*Ömer Seyfettin Serisi(2005)

*Sana Bir Sır Vereceğim(2013)

*Baba Candır(2015)

*Seviyor Sevmiyor(2016)

 

 


Son Güncelleme: 10.06.2021 19:15
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