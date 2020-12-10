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Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Cengiz Tangör nerelidir?

Türkiye basınında yankı uyandıran ve kısa süre içerisinde birçok okurun merakını toplayan Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Cengiz Tangör nerelidir? haberi ile ilgili güncel gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. 10 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de en yeni ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 19:15
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Cengiz Tangör nerelidir?
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FOX Tv ekranları ile izleyicisi ile buluşan sevilen televizyon dizisi Mucize Doktor’ da yayınlanan son bölümde dizide Beyin Cerrahı Haluk yer almıştı. Haluk rolünde ise karşımıza çıkan oyuncu Cengiz Tangör’ dür. Birçok yapımda da bulunan Cengiz Tangör 1973 senesinin Ağustos 26’sında Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya gelmiştir. Karakteri görmemiz ise Başhekim Adil’ in beyninde yer alan tümör için bir çözüm yolunun olmadığını söyleyen doktorların arasındaki bir beyin cerrahıdır.

Oyuncu Anadolu Üniversitesinin Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden diplomasını almıştır. Oyuncu bir çok tiyatroda oynamış ve bunun yanında dizilerde de rol almıştır. Cengiz Tangör’ ün oynadığı projeler ise:

*Yazlıkçılar(1993)

*Yılan Hikâyesi(1999)

*Baba(2003)

*Belalı Baldız(2005)

*Kanlı Düğün(2005)

*Ömer Seyfettin Serisi(2005)

*Sana Bir Sır Vereceğim(2013)

*Baba Candır(2015)

*Seviyor Sevmiyor(2016)

 

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 19:15
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