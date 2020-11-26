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Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Cengiz Tangör kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Cengiz Tangör kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 26 Kasım 2020 Perşembe tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Cengiz Tangör kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

26 Kasım 2020 Perşembe 19:15
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Cengiz Tangör kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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FOX Tv ekranları ile izleyicisi ile buluşan sevilen televizyon dizisi Mucize Doktor’ da yayınlanan son bölümde dizide Beyin Cerrahı Haluk yer almıştı. Haluk rolünde ise karşımıza çıkan oyuncu Cengiz Tangör’ dür. Birçok yapımda da bulunan Cengiz Tangör 1973 senesinin Ağustos 26’sında Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya gelmiştir. Karakteri görmemiz ise Başhekim Adil’ in beyninde yer alan tümör için bir çözüm yolunun olmadığını söyleyen doktorların arasındaki bir beyin cerrahıdır.

Oyuncu Anadolu Üniversitesinin Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden diplomasını almıştır. Oyuncu bir çok tiyatroda oynamış ve bunun yanında dizilerde de rol almıştır. Cengiz Tangör’ ün oynadığı projeler ise:

*Yazlıkçılar(1993)

*Yılan Hikâyesi(1999)

*Baba(2003)


*Belalı Baldız(2005)

*Kanlı Düğün(2005)

*Ömer Seyfettin Serisi(2005)

*Sana Bir Sır Vereceğim(2013)

*Baba Candır(2015)

*Seviyor Sevmiyor(2016)

 

 



Son Güncelleme: 26.11.2020 19:15
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