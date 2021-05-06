Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Cengiz Tangör doğum tarihi

FOX Tv ekranları ile izleyicisi ile buluşan sevilen televizyon dizisi Mucize Doktor’ da yayınlanan son bölümde dizide Beyin Cerrahı Haluk yer almıştı. Haluk rolünde ise karşımıza çıkan oyuncu Cengiz Tangör’ dür. Birçok yapımda da bulunan Cengiz Tangör 1973 senesinin Ağustos 26’sında Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya gelmiştir. Karakteri görmemiz ise Başhekim Adil’ in beyninde yer alan tümör için bir çözüm yolunun olmadığını söyleyen doktorların arasındaki bir beyin cerrahıdır.

Oyuncu Anadolu Üniversitesinin Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden diplomasını almıştır. Oyuncu bir çok tiyatroda oynamış ve bunun yanında dizilerde de rol almıştır. Cengiz Tangör’ ün oynadığı projeler ise:

*Yazlıkçılar(1993)

*Yılan Hikâyesi(1999)

*Baba(2003)

*Belalı Baldız(2005)

*Kanlı Düğün(2005)

*Ömer Seyfettin Serisi(2005)

*Sana Bir Sır Vereceğim(2013)

*Baba Candır(2015)

*Seviyor Sevmiyor(2016)