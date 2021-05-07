İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Mucize Doktor dizisi 61.bölüm tek parça, Youtube izle - Fox TV Mucize Doktor canlı yayın izle

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Mucize Doktor dizisi 61.bölüm tek parça, Youtube izle - Fox TV Mucize Doktor canlı yayın izle konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 7 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanan haberimize göz atarak, ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 07:29
Mucize Doktor dizisi 61.bölüm tek parça, Youtube izle - Fox TV Mucize Doktor canlı yayın izle
Takip Et:

Mucize Doktor 61.bölüm Fox TV ekranlarından bu akşam yayınlanacak. Yeni bölüm canlı izle Mucize Doktor 61.bölüm 6 Mayıs Perşembe günü ekranlara geliyor.

Mucize Doktor yeni bölüm tek parça, ful hd olarak saat 20:00’de Fox TV ekranlarından izleyici karşısına çıkıyor. Ali Vefa ve Nazlı’nın evlenme telaşını yaşayacağı canlı yayın Mucize Doktor 61.son bölüm 6 Mayıs 2021 Perşembe günü yani bu akşam yayınlanacak.

Mucize Doktor 61.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Mucize Doktor 61. Bölüm özet

Ali uzmanlık heyetinden geçmiş ve artık uzman bir doktordur. Ancak önünde çok zorlu bir süreç vardır. O da hangi alanda ihtisas yapacağıdır. Ferman ve Muhsin Ali’yi kendi alanlarına gelmesi konusunda ikna etmeye çalışır. Bir taraftan ise hastanede yapılan akıl almaz hata iki ailenin kaderini değiştirmiştir. Nazlı gece Ali ile birlikte yapacaklarını planlar. Ali bir yandan evlenme telaşı yaşamaktadır.

Mucize Doktor son bölüm özet

Dizinin 60.son bölümünde Ali Vefa Nazlı’ya evlilik teklifi etmesinin ardından birçok işle uğraşmak zorunda kaldı. Bir yandan özel hayatını düzene sokmaya çalışan Ali Vefa, bir yandan da uzmanlık sınavına hazırlanmaktadır.

Ali Vefa uzmanlık sınavına Muhsin’in babasını ameliyat ederek girecek. Ameliyat sırasında uzman kurulu Ali Vefa’yı takip edecek. Tüm bu olanlar Ali Vefa’yı oldukça zorladı ve Ali Vefa evlilik teklifi ettiği Nazlı’ya yüzük almayı bile unuttu.

Mucize Doktor konusu

2017 yılında Amerika’da The Good Doctor adıyla yayınlanan dizi ülkemizde Mucize Doktor adıyla ekranlara geldi. Uyarlama bir dizi olmasına karşın oldukça dikkat çeken dizide otizmli Savant Sendromuyla dünyaya gelen Ali Vefa en büyük hayali olan doktorluk için zorlu bir yolculuğa çıkar.

Bu genç doktor öze bir hastanede iş görüşmesine gider ancak otizmli birini doktor olarak işe almak çok zordur. Aşırı düzeyde bilgi yeteneğine sahip olan Ali Vefa, herkesi kendine hayran bırakır ve doktor olarak hastanede işe başlar. Ali Vefa, doktor olup çalışmaya başlarken sosyal hayata da bir yandan kendisini adapte etmek zorundadır. Bu onun için çok zorlu bir süreç olacaktır.

Mucize Doktor oyuncuları

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Seda Bakan

Hazal Türesan

Fırat Altunmeşe

Hakan Kurtaş

Hayal Köseoğlu

Reha Özcan

Berhayat Hastanesi nerede?

Mucize Doktor dizisindeki Berhayat Hastanesi gerçek hayatta İstanbul Pendik’te bulunan Medical Park Hastanesidir.

Mucize Doktor hangi diziden uyarlama

İlk olarak Güney Kore’de yayınlanan dizisi daha sonra Amerika’da Good Doctor adıyla yayınladı. Mucize Doktor dizisi Good Doctor dizisinden uyarlanarak ülkemizde yayınlanmaya başladı.

Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Mucize Doktor yeni bölümleriyle her hafta Perşembe günü ekranlara geliyor. Mucize doktor 61.bölüm 6 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00’de Fox TV’den yayınlanacak. Ful izle Mucize Doktor 61.bölüm bu akşam izleyiciyle buluşuyor.

 





Son Güncelleme: 07.05.2021 07:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvMucize Doktor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akrep Hünkar ayrıldı mı? Suzan Aksoy diziden çıktı mı?
Akrep Hünkar ayrıldı mı? Suzan Aksoy diziden çıktı mı?
FOX Son Yaz yeni bölüm neden yok? 7 Mayıs Son Yaz final mi yapacak, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
FOX Son Yaz yeni bölüm neden yok? 7 Mayıs Son Yaz final mi yapacak, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TV yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TV yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Bu akşam hangi diziler var? 7 Mayıs 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 7 Mayıs 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşkın Tarifi ne zaman başlıyor? Aşkın Tarifi oyuncuları ve konusu
Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşkın Tarifi ne zaman başlıyor? Aşkın Tarifi oyuncuları ve konusu
Alev Alev 27.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Show TV
Alev Alev 27.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Show TV

Popüler Haberler

Mucize Doktor dizisi 61.bölüm tek parça, Youtube izle - Fox TV Mucize Doktor canlı yayın izle
İŞKUR'a başvuru yapan herkese 1300 TL ödeme! İŞKUR işsizlik maddi yardım ödemesi şartları ve başvuru işlemleri
Akbank Direkt Belgesiz İmzasız 10 Bin TL
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Aile Bakanlığı ödünç para başvurusu nasıl yapılır? Ödünç para geri ödenmezse ne olur?
2021 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadardır? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri
Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Mayıs 2021 Vadeli ve vadesiz altın hesabı ile avantajlı bankalar hangileridir?
SGK erken emeklilik için yapılabilecek borçlanmalar ve ödemeler
SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları 355 TL intibak ödemesi onaylandı mı? Emekliye intibak ne zaman ödenecek?
Mayıs 2021 AGİ dahil asgari ücretin ne kadar? Mayıs 2021 bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tablosu
Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 6 Mayıs 2021 Perşembe
intibak zammı nedir? 2021 İntibak zammı ne zaman yapılacak?
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2021 Abonelik ücretleri
Yarı zamanlı çalışmada kıdem tazminatı ödenir mi? 2021
Emekli ek ödemeleri artırılacak mı? Hangi emekliler ne kadar ek ödeme alacaklar?
Kredi notu düşük olanlara gelir belgesiz kredi veren 4 özel bankadan 15000 TL kredi kampanyası
Acil para ihtiyacınıza en hızlı yanıt veren 3 banka
Halkbank pandemi sosyal hayatı destekleme kredisi şartları nelerdir? 7 Mayıs 2021 Cuma Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları
Devletten geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara karşılıksız sosyal yardımlar
Esnaf için en iyi ticari hesap ve hizmetler sunan banka hangisidir? Mayıs 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.