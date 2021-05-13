İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...

Mucize Doktor dizi oyuncusu Tolga kimdir? Mehmet Ezel Özgün hakkında bilgiler

Mucize Doktor dizi oyuncusu Tolga kimdir? Mehmet Ezel Özgün hakkında bilgiler konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 13 Mayıs 2021 Perşembe tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Mucize Doktor dizi oyuncusu Tolga kimdir? Mehmet Ezel Özgün hakkında bilgiler haberimize göz atarak Mayıs 13 Perşembe tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

13 Mayıs 2021 Perşembe 20:04
Mucize Doktor dizi oyuncusu Tolga kimdir? Mehmet Ezel Özgün hakkında bilgiler
Takip Et:

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor’a 34. Bölümde katılması kesinleşen çocuk oyuncu Tolga merak edilmeye başlandı. Doktor Ali gibi down sendromlu olan ve babasının geçirdiği trafik kazası sonrasında hastaneye gelen babanın ilk söylediği şey oğlu Tolga’nın Pendik’te ki durakta olduğudur.

Tolga’nın babası kaza sonucunda hastaneye geldiğinde doktorlara oğlu Tolga’nın Down Sendromlu olduğu ve beni yanında göremezse çok korkar diyerek oğlunun yerini söyler. Onu en iyi anlayan doktor Ali olunca telaşa kapılan Ali tam hastaneden çıkacakken Tanju hoca ile karşılaşarak izin alamaz.

Ali ise aynı hastalığı paylaştığı Tolga’nın sadece kendisini anlayacağını söyleyerek arkadaşlarından onu idare etmelerini rica eder. Tanju Hocadan habersiz bir şekilde hastaneden çıkarak Tolga’yı aramaya başlayan Ali Tanju hocaya yakalanır. Tanju hoca Ali’nin hastanede olmadığını anladığında onu arayarak telefonda azarlar.

Tolga sarı ve uzun saçlı çok sevecen bir çocuk olarak diziye katılacaktır. Diziye 34. Bölümde katılacak oyuncu Mehmet Ezel Özgün'dür.

Mehmet Ezel Özgün, 12 yaşında Down Sendromlu bir oyuncudur. Daha önce Çiçero filminde rol alan ve izleyicilerinden tam not alan Mehmet Ezel Özgün, 18 Mayıs’ta ailesinin yönettiği instagram hesabından kendi doğum gününü kutlamış ve bir çok ünlü isimlerden de kutlama videosu almış. Mucize Doktor’un başrol oyuncusu Taner Ölmez’in canlandırdığı Ali Vefa’nın da Otizm ve Savant Sendromu olduğunu bildiğimiz dizide, farkındalık yaratacak bir bölüm daha bizleri bekliyor.


Son Güncelleme: 13.05.2021 20:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
34. BölümDoktor AliTolgaMucize Doktor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?
Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?
Çukur neden yok, bu hafta yayınlanmayacak mı? Çukur dizisi bitti mi, final mi yaptı?
Çukur neden yok, bu hafta yayınlanmayacak mı? Çukur dizisi bitti mi, final mi yaptı?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Alev Alev 27. bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?
Alev Alev 27. bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?
Ağır Romantik filmi fragmanı? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları
Ağır Romantik filmi fragmanı? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan kimdir?
Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir doğum tarihi
Alev Alev dizisi Çiçek karakteri kimdir? Hazal Ergüçlü'nün hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisinde Ömer karakterine Cihangir Ceyhan hayat veriyor
Alev Alev dizisi İskender karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Berker Güven kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Cemre kimdir? Demet Evgar yer aldığı dizi ve film yapımları
Alev Alev dizisi Rüya kimdir? Dilan Çiçek Deniz'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel'in hayatı!
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay'ın hayatı!
Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Gerçek adı nedir? Berkay Ateş nereli, yaşı kaç?
Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
vakıfbank emekliye promosyon ne kadar veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon kampanyaları
Denizlispor Galatasaray şifresiz veren yabancı kanallar listesi | Denizli GS maçı şifresiz Bein Sports 1
Denizlispor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Denizli - GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
2021 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 13 Mayıs 2021 Perşembe
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne’yi kim canlandırıyor? Serpil Tamur'un biyografisi
Sol Yanım dizisi Kuzey Üniversitesi nerdedir?
Sol Yanım dizisi İdil karakterini kim canlandırıyor? Seda Akman biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Biricik (Cemre Baysel) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.