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Mucize Doktor canlı izle! Fox TV Mucize Doktor 61.bölüm tek parça izle! 6 Mayıs 2021 Perşembe Mucize Doktor son bölüm

6 Mayıs 2021 tarihli Mucize Doktor canlı izle! Fox TV Mucize Doktor 61.bölüm tek parça izle! 6 Mayıs 2021 Perşembe Mucize Doktor son bölüm haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Mayıs 6 Perşembe günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 23:28
Mucize Doktor canlı izle! Fox TV Mucize Doktor 61.bölüm tek parça izle! 6 Mayıs 2021 Perşembe Mucize Doktor son bölüm
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Mucize Doktor 61.bölüm Fox TV ekranlarından bu akşam yayınlanacak. Yeni bölüm canlı izle Mucize Doktor 61.bölüm 6 Mayıs Perşembe günü ekranlara geliyor.

Mucize Doktor yeni bölüm tek parça, ful hd olarak saat 20:00’de Fox TV ekranlarından izleyici karşısına çıkıyor. Ali Vefa ve Nazlı’nın evlenme telaşını yaşayacağı canlı yayın Mucize Doktor 61.son bölüm 6 Mayıs 2021 Perşembe günü yani bu akşam yayınlanacak.

Mucize Doktor 61.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Mucize Doktor 61. Bölüm özet

Ali uzmanlık heyetinden geçmiş ve artık uzman bir doktordur. Ancak önünde çok zorlu bir süreç vardır. O da hangi alanda ihtisas yapacağıdır. Ferman ve Muhsin Ali’yi kendi alanlarına gelmesi konusunda ikna etmeye çalışır. Bir taraftan ise hastanede yapılan akıl almaz hata iki ailenin kaderini değiştirmiştir. Nazlı gece Ali ile birlikte yapacaklarını planlar. Ali bir yandan evlenme telaşı yaşamaktadır.

Mucize Doktor son bölüm özet

Dizinin 60.son bölümünde Ali Vefa Nazlı’ya evlilik teklifi etmesinin ardından birçok işle uğraşmak zorunda kaldı. Bir yandan özel hayatını düzene sokmaya çalışan Ali Vefa, bir yandan da uzmanlık sınavına hazırlanmaktadır.

Ali Vefa uzmanlık sınavına Muhsin’in babasını ameliyat ederek girecek. Ameliyat sırasında uzman kurulu Ali Vefa’yı takip edecek. Tüm bu olanlar Ali Vefa’yı oldukça zorladı ve Ali Vefa evlilik teklifi ettiği Nazlı’ya yüzük almayı bile unuttu.

Mucize Doktor konusu

2017 yılında Amerika’da The Good Doctor adıyla yayınlanan dizi ülkemizde Mucize Doktor adıyla ekranlara geldi. Uyarlama bir dizi olmasına karşın oldukça dikkat çeken dizide otizmli Savant Sendromuyla dünyaya gelen Ali Vefa en büyük hayali olan doktorluk için zorlu bir yolculuğa çıkar.

Bu genç doktor öze bir hastanede iş görüşmesine gider ancak otizmli birini doktor olarak işe almak çok zordur. Aşırı düzeyde bilgi yeteneğine sahip olan Ali Vefa, herkesi kendine hayran bırakır ve doktor olarak hastanede işe başlar. Ali Vefa, doktor olup çalışmaya başlarken sosyal hayata da bir yandan kendisini adapte etmek zorundadır. Bu onun için çok zorlu bir süreç olacaktır.

Mucize Doktor oyuncuları

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Seda Bakan

Hazal Türesan

Fırat Altunmeşe

Hakan Kurtaş

Hayal Köseoğlu

Reha Özcan

Berhayat Hastanesi nerede?

Mucize Doktor dizisindeki Berhayat Hastanesi gerçek hayatta İstanbul Pendik’te bulunan Medical Park Hastanesidir.

Mucize Doktor hangi diziden uyarlama

İlk olarak Güney Kore’de yayınlanan dizisi daha sonra Amerika’da Good Doctor adıyla yayınladı. Mucize Doktor dizisi Good Doctor dizisinden uyarlanarak ülkemizde yayınlanmaya başladı.

Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Mucize Doktor yeni bölümleriyle her hafta Perşembe günü ekranlara geliyor. Mucize doktor 61.bölüm 6 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00’de Fox TV’den yayınlanacak. Ful izle Mucize Doktor 61.bölüm bu akşam izleyiciyle buluşuyor.

 





Son Güncelleme: 06.05.2021 23:28
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Fox TvMucize Doktor
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