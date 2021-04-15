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Mucize Doktor canlı izle! FOX Tv Mucize Doktor 58. bölüm tek parça izle! 15 Nisan 2021 Perşembe Mucize Doktor son bölüm

Ekranların sevilen dizilerinden birisi olan Mucize Doktor yeni bölümü ile merak edilmeye başlandı. Dizi hayranları, Mucize Doktor canlı izle, Fox Tv Mucize Doktor 58. bölüm tek parça izle başlıklarını araştırıyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 22:46
Mucize Doktor canlı izle! FOX Tv Mucize Doktor 58. bölüm tek parça izle! 15 Nisan 2021 Perşembe Mucize Doktor son bölüm
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FOX TV ekranlarının reyting rekorlarını alt üst eden dizilerinden birisi olan Mucize Doktor’un 15 Nisan 2021 tarihinde yayınlanacak yeni bölümü merak ediliyor. Dizi severler Mucize Doktor dizisinin intenet üzerinden izleneceği linki merak ederken aynı zamanda son bölümde nelerin yaşandığı da merak edilenler arasında yerini aldı.

Mucize Doktor 57. Bölümde ne oldu?

Ferman kullanabildiği sol eli ile cerrahlık yapmak istemekte iddiasını sürdürürken Vuslat hastanede cerrahlık yapacak başka bir hocayı çoktan bulmuştur. Hastaneye yeni gelen cerrah Muhsin, Ali gibi teşhis konusunda dehadır. Ali kendisini tehdit altında hissederek vakayı çözmeye çalışır. İki teşhis uzmanı doktorun vakayı çözme çabası herkesi şaşkına çevirir.

Mucize Doktor ne zaman, sat kaçta?

Mucize Doktor dizisi her hafta Perşembe günü saat 20.00’da Fox Tv ekranlarında hayranları ile buluşuyor. Mucize Doktor dizisi https://www.fox.com.tr/canli-yayin adresi üzerinden izlenebilir.

Mucize Doktor oyuncuları

  • Taner Ölmez
  • Onur Tuna
  • Sinem Ünsal
  • Hazal Türesan
  • Özge Özder
  • Murat Aygen
  • Fırat Altunmeşe
  • Hayal Köseoğlu
  • Bihter Dinçel
  • Korhan Herduran
  • Reha Özcan

 




Son Güncelleme: 15.04.2021 22:46
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Mucize DoktorFox Tv58. BölümTek ParçaCanlıIzle
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