Mucize Doktor canlı izle! FOX Tv Mucize Doktor 58. bölüm tek parça izle! 15 Nisan 2021 Perşembe Mucize Doktor son bölüm

FOX TV ekranlarının reyting rekorlarını alt üst eden dizilerinden birisi olan Mucize Doktor’un 15 Nisan 2021 tarihinde yayınlanacak yeni bölümü merak ediliyor. Dizi severler Mucize Doktor dizisinin intenet üzerinden izleneceği linki merak ederken aynı zamanda son bölümde nelerin yaşandığı da merak edilenler arasında yerini aldı.

Mucize Doktor 57. Bölümde ne oldu?

Mucize Doktor ne zaman, sat kaçta?

Ferman kullanabildiği sol eli ile cerrahlık yapmak istemekte iddiasını sürdürürken Vuslat hastanede cerrahlık yapacak başka bir hocayı çoktan bulmuştur. Hastaneye yeni gelen cerrah Muhsin, Ali gibi teşhis konusunda dehadır. Ali kendisini tehdit altında hissederek vakayı çözmeye çalışır. İki teşhis uzmanı doktorun vakayı çözme çabası herkesi şaşkına çevirir.

Mucize Doktor dizisi her hafta Perşembe günü saat 20.00’da Fox Tv ekranlarında hayranları ile buluşuyor. Mucize Doktor dizisi https://www.fox.com.tr/canli-yayin adresi üzerinden izlenebilir.

Mucize Doktor oyuncuları