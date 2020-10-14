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Mucize Doktor Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Gerçek adı nedir? Cengiz Tangör

FOX tv ekranlarında reyting rekorları kıran Mucize Doktor dizisinde Beyin Cerrahı Haluk karakterini oynayan oyuncu, oyuncunun gerçek adı ve daha önceden bulunduğu yapımlar izleyici tarafından merak edilmekte.

14 Ekim 2020 Çarşamba 20:16
Mucize Doktor Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Gerçek adı nedir? Cengiz Tangör
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FOX Tv ekranları ile izleyicisi ile buluşan sevilen televizyon dizisi Mucize Doktor’ da yayınlanan son bölümde dizide Beyin Cerrahı Haluk yer almıştı. Haluk rolünde ise karşımıza çıkan oyuncu Cengiz Tangör’ dür. Birçok yapımda da bulunan Cengiz Tangör 1973 senesinin Ağustos 26’sında Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya gelmiştir. Karakteri görmemiz ise Başhekim Adil’ in beyninde yer alan tümör için bir çözüm yolunun olmadığını söyleyen doktorların arasındaki bir beyin cerrahıdır.

Oyuncu Anadolu Üniversitesinin Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden diplomasını almıştır. Oyuncu bir çok tiyatroda oynamış ve bunun yanında dizilerde de rol almıştır. Cengiz Tangör’ ün oynadığı projeler ise:

*Yazlıkçılar(1993)

*Yılan Hikâyesi(1999)

*Baba(2003)


*Belalı Baldız(2005)

*Kanlı Düğün(2005)

*Ömer Seyfettin Serisi(2005)

*Sana Bir Sır Vereceğim(2013)

*Baba Candır(2015)

*Seviyor Sevmiyor(2016)

 

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 20:16
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