Mucize Doktor Ali Vefa ile Nazlı evlenecek mi?

FOX Tv ekranlarının reyting rekortmeni yapımlarından birisi haline gelen ve büyük bir hayran kitlesi olan Mucize Doktor’da son bölümde yapılan evlilik teklifi izleyicileri meraklandırdı. Ali Vefa ve Nazlı’nın dizinin yeni bölümünde evlenip evlenmeyecekleri merak edilenler arasında yerini aldı.

Ali Vefa’nın son bölümde ‘Ben seni bire buldu. Bir daha bırakamam Nazlı. Benimle Evlenir misin?’ teklifine Nazlı ‘Evet’ yanıtını vererek teklifi kabul etti.

Başrollerinde Taner Ölmez’in olduğu Mucize Doktor dizisinde ayrıca, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Serkan Keskin, Hazal Türesan, Murat Aygen, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran ve Merve Bulut yer alıyor. Dizinin 22 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan 59. Bölümünde Ali Vefa’nın Nazlı’ya evlenme teklifi dikkat çekti.

Mucize Doktor son bölüm özet

Hastaneye yeni gelen Muhsin herkesi hizaya sokmakta çok isteklidir. Doruk’un hastaneye geleceği halen belirsiz bir konuyken Nazlı artık Ali ile çalışamayacağı için son derece morali bozuktur. Muhsin Hocanın baş asistanı olan Ali hocanın sıkıştırmaları ile işini doğru yapamaz.

Moral bozukluğunun hakim olduğu hastanede tek eğlenceli an Nazlı’nın doğum gününün yakın olmasıdır. Öte yandan Ferman Ali’yi Muhsin hocadan korumak için beklenmedik bir adım atar. Önemli kararlar alması gereken Ali bu hızlı değişime alışabilecek mi ilerleyen bölümlerde gösterilecek.