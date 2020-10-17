Koronavirüs arası sonrasında Mucize Doktor dizisi yeni sezona bomba gibi başladı. Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizisi Mucize Doktor’da, Adil Hoca’nın beyninde bir tümör olduğu anlaşıldı ve ameliyat için karar Ali’ye bırakıldı. Adil Hoca’ya gerekli müdahale yapılmaz ise ya ölecek ya da bakıma muhtaç hale gelecek.
Mucize Doktor Adil hoca ölecek mi?
Reha Özcan Mucize Doktor’dan ayrılıyor mu?
Dizinin en önemli karakterlerinden olan Reha Özcan’ın MF Yapım ile yeni sezon için sözleşmesi devam ediyor. Bu nedenle Reha Özcan, Adil Hoca karakterini Mayısıs 2021 tarihine kadar sözleşme gereği devam ettirecek.
Reha Özcan’ın hayat verdiği Adil Hoca karakteri dizide ölmeyecek ancak artık onun için zorlu bir süreç başlıyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Adil Hoca’nın Ferda adında bir kızı olduğu ortaya çıkacak. Adil hocanın hastalık ve iyileşme sürecini sonraki bölümlerde izleyeceğiz.