Koronavirüs arası sonrasında Mucize Doktor dizisi yeni sezona bomba gibi başladı. Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizisi Mucize Doktor’da, Adil Hoca’nın beyninde bir tümör olduğu anlaşıldı ve ameliyat için karar Ali’ye bırakıldı. Adil Hoca’ya gerekli müdahale yapılmaz ise ya ölecek ya da bakıma muhtaç hale gelecek.

Mucize Doktor Adil hoca ölecek mi?

Reha Özcan Mucize Doktor’dan ayrılıyor mu?

Mucize Doktor dizisinin ilk sezonunda Adil Hoca’nın, ailesi reddetmesine rağmen Ali’ye bakıp büyüttüğünü izledik. Beyninde tümör olan Adil Hoca, arkasında bir vasiyet bırakıp hayatının iplerini Ali’nin eline bırakıyor. Adil Hoca’nın beynindeki tümör ne yazık ki ameliyat ile müdahale edilebilecek bir durumda değildir yani bu da onun artık cerrahlık yapamayacağı anlamına geliyor.

Dizinin en önemli karakterlerinden olan Reha Özcan’ın MF Yapım ile yeni sezon için sözleşmesi devam ediyor. Bu nedenle Reha Özcan, Adil Hoca karakterini Mayısıs 2021 tarihine kadar sözleşme gereği devam ettirecek.

Reha Özcan’ın hayat verdiği Adil Hoca karakteri dizide ölmeyecek ancak artık onun için zorlu bir süreç başlıyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Adil Hoca’nın Ferda adında bir kızı olduğu ortaya çıkacak. Adil hocanın hastalık ve iyileşme sürecini sonraki bölümlerde izleyeceğiz.