Mucize doktor Adil Hoca ölecek mi, diziden neden ayrıldı? Reha Özcan Mucize Doktor'dan ayrılacak mı?

Kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Reha Özcan ve Murat Aygen gibi başarılı oyuncuların bulunduğu FOX TV’nin sevilen dizilerinden biri olan Mucize Doktor’un bu hafta yayınlanan 49. fragmanında Adil Hoca’nın vurulması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde diziden ayrılma kararı aldığını açıklayan Adil Hoca karakterini canlandıran Reha Özcan 49. bölümde ölerek diziye veda edecek.
Mucize Doktor Dizisinin konusu nedir?
Mucize Doktor’un 48. bölümünde neler yaşandı.
Ali Vefa, Vuslat’ın omuzlarına yüklediği muhbirlik görevi altında ezilmektedir. Bu sırada yeni yönetimden zarar gören Tanju ve Beliz gibi birçok kişi Vuslat’a karşı gizliden gizliye diş bilemekte ama kimsenin elinden bir şey gelmemektedir. Ali'nin muhbirlik yapmasından dolayı Ferman ile araları bozulur. Ali’nin yaşadıklarına daha fazla kayıtsız kalamayan Adil Hoca, ilk kez Vuslat’a karşı bir girişimde bulunur ama Vuslat’ı indirmek kolay olmayacaktır.