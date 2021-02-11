Mucize doktor Adil Hoca ölecek mi, diziden neden ayrıldı? Reha Özcan Mucize Doktor'dan ayrılacak mı?

Kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Reha Özcan ve Murat Aygen gibi başarılı oyuncuların bulunduğu FOX TV’nin sevilen dizilerinden biri olan Mucize Doktor’un bu hafta yayınlanan 49. fragmanında Adil Hoca’nın vurulması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde diziden ayrılma kararı aldığını açıklayan Adil Hoca karakterini canlandıran Reha Özcan 49. bölümde ölerek diziye veda edecek.

Mucize Doktor Dizisinin konusu nedir?

Mucize Doktor’un 48. bölümünde neler yaşandı.

Mucize Doktor Otizm ve savant sendromlu aynı zamanda tıp fakültesini birincilikle bitiren Ali Vefa’nın özel bir hastanede asistan cerrah olarak işe başlaması üzerine yaşadığı olayları konu alan bir dizidir. Kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ile Reha Özcan gibi başarılı oyuncuların bulunduğu Mucize Doktor dizisine Hakan Kurtaş ve Ezgi Asaroğlu’da katılmıştır.

Ali Vefa, Vuslat’ın omuzlarına yüklediği muhbirlik görevi altında ezilmektedir. Bu sırada yeni yönetimden zarar gören Tanju ve Beliz gibi birçok kişi Vuslat’a karşı gizliden gizliye diş bilemekte ama kimsenin elinden bir şey gelmemektedir. Ali'nin muhbirlik yapmasından dolayı Ferman ile araları bozulur. Ali’nin yaşadıklarına daha fazla kayıtsız kalamayan Adil Hoca, ilk kez Vuslat’a karşı bir girişimde bulunur ama Vuslat’ı indirmek kolay olmayacaktır.