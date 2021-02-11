Mucize Doktor Adil Hoca öldü mü? Reha Özcan diziden ayrılıyor mu?

Fox TV ekranlarının popüler dizisi Mucize Doktor’ un Adil Hocası Reha Özcan diziden ayrılıyor mu?

Adil Hoca nerde?

Başarılı oyuncunun diziden ayrılacağı kararı alındı. Dizinin yayınlanan fragmanında bir patlama yaşanıyor. Patlamada masum biri ölüyor. Ölen kişinin Adil Hoca olacağı düşünülüyor.

Adil Hoca diziden neden ayrılıyor?

Mucize Doktor son bölümde neler yaşandı?

Başarılı oyuncunun diziden neden ayrıldığı konusunda açıklama gelmedi.

Ali, Vuslat’ın ona yüklediği muhbirlik sorumluluğundan rahatsız olmaktadır. Yeni yönetim şeklinden rahatsız olan Tanju ve Beliz, Vuslat’a karşı kin beslemektedirler.

Baskı altında olan Ali, muhbirlik yapar ve Ferman ile arasını bozar. Olaylara tepkisiz kalamayan Adil, Vuslat’a tepki gösterir.

Reha Özcan

5 Temmuz 1965 Bingöl doğumludur. Adının tamamı Ragıp Reha Özcan olan başarılı oyuncu asıl Boyabat’lıdır.