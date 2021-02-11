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Mucize Doktor Adil Hoca öldü mü? Reha Özcan diziden ayrılıyor mu?

Mucize Doktor dizisinin son fragmanının yayınlanmasının ardından seyirci meraklandı. Fragmanda büyük bir patlama yaşanıyor. Patlamada kim ölecek? Adil Hoca yaralanıyor mu? Adil Hoca'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı hakkındaki tüm detaylar...

11 Şubat 2021 Perşembe 23:43
Mucize Doktor Adil Hoca öldü mü? Reha Özcan diziden ayrılıyor mu?
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Fox TV ekranlarının popüler dizisi Mucize Doktor’ un Adil Hocası Reha Özcan diziden ayrılıyor mu?

Adil Hoca nerde?

Başarılı oyuncunun diziden ayrılacağı kararı alındı. Dizinin yayınlanan fragmanında bir patlama yaşanıyor. Patlamada masum biri ölüyor. Ölen kişinin Adil Hoca olacağı düşünülüyor.

Adil Hoca diziden neden ayrılıyor?

Başarılı oyuncunun diziden neden ayrıldığı konusunda açıklama gelmedi.

Mucize Doktor son bölümde neler yaşandı?

Ali, Vuslat’ın ona yüklediği muhbirlik sorumluluğundan rahatsız olmaktadır. Yeni yönetim şeklinden rahatsız olan Tanju ve Beliz, Vuslat’a karşı kin beslemektedirler.

Baskı altında olan Ali, muhbirlik yapar ve Ferman ile arasını bozar. Olaylara tepkisiz kalamayan Adil, Vuslat’a tepki gösterir.

Reha Özcan

5 Temmuz 1965 Bingöl doğumludur. Adının tamamı Ragıp Reha Özcan olan başarılı oyuncu asıl Boyabat’lıdır.

 



Son Güncelleme: 11.02.2021 23:43
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Mucize DoktorAdil Hoca
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