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Mucize Doktor Adil Hoca diziden ayrıldı mı? Reha Özcan neden ayrıldı, hangi dizide oynayacak?

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor’da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Adil Hoca karakterine hayat veren Reha Özcan diziden ayrıldı.

04 Şubat 2021 Perşembe 20:08
Mucize Doktor Adil Hoca diziden ayrıldı mı? Reha Özcan neden ayrıldı, hangi dizide oynayacak?
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Fox TV ekranlarının reytingi yüksek dizisi Mucize Doktor’da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizinin sevilen karakteri Adil Hoca’yı canlandıran Reha Özcan diziden ayrıldı. Reha Özcan’ın diziden ayrılışının duyulmasından sonra sosyal medyada bu durum dizinin artık eskisi gibi olmayacağı şeklinde yorumlandı.

Mucize Doktor’da Adil Hoca Neden Diziden Ayrıldı?

Bir Kore dizisi uyarlaması olan Mucize Doktor, Türkiye’de büyük beğeni toplamış, Fox TV ekranlarında yayınlanan MF yapımı bir dizidir. Dizinin 46. Bölümünde sevenlerini üzen bir haber geldi ve sevilen karakter Adil Hoca, yani Reha Özcan’ın diziden ayrıldığı duyuldu.  Dizi, geçtiğimiz sezonki reytinglerini bu sene sağlayamamış ve diziden ayrılıklar baş göstermişti. Son olarak da Reha Özcan’ın diziden ayrıldığının duyulması ile sevenleri artık dizinin eski tadını vermeyeceği yorumunda bulundu.

Reha Özcan’ın diziden ayrılışından sonra herkes başka bir projede yer alıp almayacağını konuşmaya başladı. Bu konuda kesin bir açıklama gelmese de Reha Özcan, biraz dinlenmek istediğini ancak yeni projelere de açık olduğunu belirtti. Dizinin gidişatı nasıl olur bilinmez ancak gelişmelerden sizleri haberdar ediyor olacağız.



Son Güncelleme: 04.02.2021 20:08
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Anahtar Kelimeler:
Mucize DoktorAdil HocaReha Özcan
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