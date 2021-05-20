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Mucize Doktor 64.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV

Mucize Doktor 64.bölüm fragmanı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri Mucize Doktor 64.bölüm fragmanı izle, Mucize Doktor yeni bölüm özetini araştırmaya başladı. Mucize Doktor 64.bölümüyle 207 Mayıs 2021 Perşembe günü Fox TV ekranlarından yayınlanacak.

20 Mayıs 2021 Perşembe 23:25
Mucize Doktor 64.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
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Mucize Doktor 64.bölüm fragmanı izle ile heyecan kaldığı yerden devam edecek. Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni yeni dizisi Mucize Doktor yeni bölümü merakla bekleniyor. Mucize Doktor 64.bölüm 27 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak. Mucize Doktor 64.bölüm fragmanını haberimizde hd kalitede bulabilirsiniz.

Mucize Doktor 64.bölüm 27 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00’de Fox TV’den yayınlanacak.

Mucize Doktor 64.bölüm fragmanı

Mucize Doktor 64.bölüm fragmanı izle, Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı ve özeti merak ediliyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mucize Doktor 64.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde hd kalitede izleyebilirsiniz.

İzleyiciler her hafta gündeme Mucize Doktor bu hafta yayınlanacak mı, Mucize Doktor yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Mucize Doktor hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Mucize Doktor son bölüm özet

Ali ve Muhsin, Doruk kafasındaki kurşunu çıkarmak için uğraşır. Operasyon kalıcı bir hasar verebilir ancak ikili bu operasyonu yapmaya kararıdır. İmkansız gibi görülen bu operasyon sırasında salgın nedeniyle de hastanede çok büyük önlemler alınır. Ali Nazlı’ya yakınlaşmaya çalışmaktadır. Ferman aldığı umutsuz vaka için bütün riskleri alır.

Ferman aldığı vakayı kurtaramaz ve ardından hastaneden istifa eder. İstifa eden Ferman Ali Vefa’yı da yanında götürerek yeni bir hastane açmayı teklif eder. Ali Vefa bu teklifin karşısında çok şaşırır.

Mucize Doktor yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız…

Mucize Doktor konusu

2017 yılında Amerika’da The Good Doctor adıyla yayınlanan dizi ülkemizde Mucize Doktor adıyla ekranlara geldi. Uyarlama bir dizi olmasına karşın oldukça dikkat çeken dizide otizmli Savant Sendromuyla dünyaya gelen Ali Vefa en büyük hayali olan doktorluk için zorlu bir yolculuğa çıkar.

Bu genç doktor öze bir hastanede iş görüşmesine gider ancak otizmli birini doktor olarak işe almak çok zordur. Aşırı düzeyde bilgi yeteneğine sahip olan Ali Vefa, herkesi kendine hayran bırakır ve doktor olarak hastanede işe başlar. Ali Vefa, doktor olup çalışmaya başlarken sosyal hayata da bir yandan kendisini adapte etmek zorundadır. Bu onun için çok zorlu bir süreç olacaktır.

Mucize Doktor oyuncuları

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Seda Bakan

Hazal Türesan

Fırat Altunmeşe

Hakan Kurtaş

Hayal Köseoğlu

Reha Özcan

Berhayat Hastanesi nerede?

Mucize Doktor dizisindeki Berhayat Hastanesi gerçek hayatta İstanbul Pendik’te bulunan Medical Park Hastanesidir.



Son Güncelleme: 20.05.2021 23:25
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Fox TvMucize Doktor
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