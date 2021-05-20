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Mucize Doktor 63. bölüm Fox TV canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle

Mucize Doktor 20 Mayıs Perşembe günü 63.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümüyle izleyicilerden tam not alan Mucize Doktor yeni bölüm tek parça full hd olarak Fox TV’den yayınlanacak. Mucize Doktor canlı izle, son bölümde uzman hekim olmayı başaran Ali Vefa’yı zorlu bir süreç bekliyor. Mucize Doktor yeni bölüm 20 Mayıs 2021 Perşembe günü canlı ve HD kalitede Fox TV’den sevenleriyle buluşacak.

20 Mayıs 2021 Perşembe 23:25
Mucize Doktor 63. bölüm Fox TV canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
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Mucize Doktor 63.bölüm Fox TV ekranlarından bu akşam yayınlanacak. Yeni bölüm canlı izle Mucize Doktor 63.bölüm 20 Mayıs Perşembe günü ekranlara geliyor.

Mucize Doktor yeni bölüm tek parça, ful hd olarak saat 20:00’de Fox TV ekranlarından izleyici karşısına çıkıyor. Ali Vefa ve Nazlı’nın evlenme telaşını yaşayacağı canlı yayın Mucize Doktor 63.son bölüm 20 Mayıs 2021 Perşembe günü yani bu akşam yayınlanacak.

Mucize Doktor 63. Bölüm özet

Ali ve Muhsin, Doruk kafasındaki kurşunu çıkarmak için uğraşır. Operasyon kalıcı bir hasar verebilir ancak ikili bu operasyonu yapmaya kararıdır. İmkansız gibi görülen bu operasyon sırasında salgın nedeniyle de hastanede çok büyük önlemler alınır. Ali Nazlı’ya yakınlaşmaya çalışmaktadır. Ferman aldığı umutsuz vaka için bütün riskleri alır.

Ferman aldığı vakayı kurtaramaz ve ardından hastaneden istifa eder. İstifa eden Ferman Ali Vefa’yı da yanında götürerek yeni bir hastane açmayı teklif eder. Ali Vefa bu teklifin karşısında çok şaşırır.

Mucize Doktor son bölüm özet

Ali uzmanlık heyetinden geçmiş ve artık uzman bir doktordur. Ancak önünde çok zorlu bir süreç vardır. O da hangi alanda ihtisas yapacağıdır. Ferman ve Muhsin Ali’yi kendi alanlarına gelmesi konusunda ikna etmeye çalışır. Bir taraftan ise hastanede yapılan akıl almaz hata iki ailenin kaderini değiştirmiştir. Nazlı gece Ali ile birlikte yapacaklarını planlar. Ali bir yandan evlenme telaşı yaşamaktadır.

Mucize Doktor konusu

2017 yılında Amerika’da The Good Doctor adıyla yayınlanan dizi ülkemizde Mucize Doktor adıyla ekranlara geldi. Uyarlama bir dizi olmasına karşın oldukça dikkat çeken dizide otizmli Savant Sendromuyla dünyaya gelen Ali Vefa en büyük hayali olan doktorluk için zorlu bir yolculuğa çıkar.

Bu genç doktor öze bir hastanede iş görüşmesine gider ancak otizmli birini doktor olarak işe almak çok zordur. Aşırı düzeyde bilgi yeteneğine sahip olan Ali Vefa, herkesi kendine hayran bırakır ve doktor olarak hastanede işe başlar. Ali Vefa, doktor olup çalışmaya başlarken sosyal hayata da bir yandan kendisini adapte etmek zorundadır. Bu onun için çok zorlu bir süreç olacaktır.

Mucize Doktor oyuncuları

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Seda Bakan

Hazal Türesan

Fırat Altunmeşe

Hakan Kurtaş

Hayal Köseoğlu

Reha Özcan

Berhayat Hastanesi nerede?

Mucize Doktor dizisindeki Berhayat Hastanesi gerçek hayatta İstanbul Pendik’te bulunan Medical Park Hastanesidir.

Mucize Doktor hangi diziden uyarlama

İlk olarak Güney Kore’de yayınlanan dizisi daha sonra Amerika’da Good Doctor adıyla yayınladı. Mucize Doktor dizisi Good Doctor dizisinden uyarlanarak ülkemizde yayınlanmaya başladı.

Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Mucize Doktor yeni bölümleriyle her hafta Perşembe günü ekranlara geliyor. Mucize doktor 63.bölüm 20 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00’de Fox TV’den yayınlanacak. Ful izle Mucize Doktor 63.bölüm bu akşam izleyiciyle buluşuyor.

Mucize Doktor 63.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 20.05.2021 23:25
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Anahtar Kelimeler:
Mucize DoktorFox Tv
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