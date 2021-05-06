Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV

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Mucize Doktor 62.bölüm 13 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00’de Fox TV’den yayınlanacak.

Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı

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Mucize Doktor son bölüm özet

Ali uzmanlık heyetinden geçmiş ve artık uzman bir doktordur. Ancak önünde çok zorlu bir süreç vardır. O da hangi alanda ihtisas yapacağıdır. Ferman ve Muhsin Ali’yi kendi alanlarına gelmesi konusunda ikna etmeye çalışır. Bir taraftan ise hastanede yapılan akıl almaz hata iki ailenin kaderini değiştirmiştir. Nazlı gece Ali ile birlikte yapacaklarını planlar. Ali bir yandan evlenme telaşı yaşamaktadır.

Mucize Doktor konusu

2017 yılında Amerika’da The Good Doctor adıyla yayınlanan dizi ülkemizde Mucize Doktor adıyla ekranlara geldi. Uyarlama bir dizi olmasına karşın oldukça dikkat çeken dizide otizmli Savant Sendromuyla dünyaya gelen Ali Vefa en büyük hayali olan doktorluk için zorlu bir yolculuğa çıkar.

Bu genç doktor öze bir hastanede iş görüşmesine gider ancak otizmli birini doktor olarak işe almak çok zordur. Aşırı düzeyde bilgi yeteneğine sahip olan Ali Vefa, herkesi kendine hayran bırakır ve doktor olarak hastanede işe başlar. Ali Vefa, doktor olup çalışmaya başlarken sosyal hayata da bir yandan kendisini adapte etmek zorundadır. Bu onun için çok zorlu bir süreç olacaktır.

Mucize Doktor oyuncuları

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Seda Bakan

Hazal Türesan

Fırat Altunmeşe

Hakan Kurtaş

Hayal Köseoğlu

Reha Özcan

Berhayat Hastanesi nerede?

Mucize Doktor dizisindeki Berhayat Hastanesi gerçek hayatta İstanbul Pendik’te bulunan Medical Park Hastanesidir.