İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV

Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı izle, Mucize Doktor yeni bölüm özetini araştırmaya başladı. Mucize Doktor 62.bölümüyle 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Fox TV ekranlarından yayınlanacak.

06 Mayıs 2021 Perşembe 23:26
Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Takip Et:

Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı izle ile heyecan kaldığı yerden devam edecek. Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni yeni dizisi Mucize Doktor yeni bölümü merakla bekleniyor. Mucize Doktor 62.bölüm 13 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak. Mucize Doktor 62.bölüm fragmanını haberimizde hd kalitede bulabilirsiniz.

Mucize Doktor 62.bölüm 13 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00’de Fox TV’den yayınlanacak.

Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı

Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı izle, Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı ve özeti merak ediliyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde hd kalitede izleyebilirsiniz.

İzleyiciler her hafta gündeme Mucize Doktor bu hafta yayınlanacak mı, Mucize Doktor yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Mucize Doktor hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Mucize Doktor son bölüm özet

Ali uzmanlık heyetinden geçmiş ve artık uzman bir doktordur. Ancak önünde çok zorlu bir süreç vardır. O da hangi alanda ihtisas yapacağıdır. Ferman ve Muhsin Ali’yi kendi alanlarına gelmesi konusunda ikna etmeye çalışır. Bir taraftan ise hastanede yapılan akıl almaz hata iki ailenin kaderini değiştirmiştir. Nazlı gece Ali ile birlikte yapacaklarını planlar. Ali bir yandan evlenme telaşı yaşamaktadır.

Mucize Doktor konusu

2017 yılında Amerika’da The Good Doctor adıyla yayınlanan dizi ülkemizde Mucize Doktor adıyla ekranlara geldi. Uyarlama bir dizi olmasına karşın oldukça dikkat çeken dizide otizmli Savant Sendromuyla dünyaya gelen Ali Vefa en büyük hayali olan doktorluk için zorlu bir yolculuğa çıkar.

Bu genç doktor öze bir hastanede iş görüşmesine gider ancak otizmli birini doktor olarak işe almak çok zordur. Aşırı düzeyde bilgi yeteneğine sahip olan Ali Vefa, herkesi kendine hayran bırakır ve doktor olarak hastanede işe başlar. Ali Vefa, doktor olup çalışmaya başlarken sosyal hayata da bir yandan kendisini adapte etmek zorundadır. Bu onun için çok zorlu bir süreç olacaktır.

Mucize Doktor oyuncuları

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Seda Bakan

Hazal Türesan

Fırat Altunmeşe

Hakan Kurtaş

Hayal Köseoğlu

Reha Özcan

Berhayat Hastanesi nerede?

Mucize Doktor dizisindeki Berhayat Hastanesi gerçek hayatta İstanbul Pendik’te bulunan Medical Park Hastanesidir.

 





Son Güncelleme: 06.05.2021 23:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mucize DoktorFragmanFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akrep 22.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Star TV
Akrep 22.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Star TV
Gain Ayak İşleri dizisi ne zaman başlayacak? Ayak İşleri dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Gain Ayak İşleri dizisi ne zaman başlayacak? Ayak İşleri dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mayıs Perşembe puan durumu!
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mayıs Perşembe puan durumu!
Mucize Doktor Dizisi Tuğçe kimdir? Gerçek adı nedir? Yasemin Szawlowski hakkında bilgiler
Mucize Doktor Dizisi Tuğçe kimdir? Gerçek adı nedir? Yasemin Szawlowski hakkında bilgiler
Akrep 21. bölüm Star TV canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Akrep yeni son bölüm izle
Akrep 21. bölüm Star TV canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Akrep yeni son bölüm izle
Survivor 2021 87. bölüm fragmanı 8 Mayıs Cumartesi
Survivor 2021 87. bölüm fragmanı 8 Mayıs Cumartesi

Popüler Haberler

Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Kadir Gecesine kaç gün var? 2021 Kandil ve dini günler takvimi
Akrep 22.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Star TV
Honda N7X nasıl olacak? Honda N7X tanıtıldı
Foy Token nedir, proje kimin? Foy coin ne zaman çıkıyor?
Survivor Batuhan ve Aleyna aşk mı yaşıyor?
Gain Ayak İşleri dizisi ne zaman başlayacak? Ayak İşleri dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 6 Mayıs 2021 Perşembe
Alev Alev dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Alev Alev dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Xiaomi Mi 11 Lite fiyatı ve özellikleri
Atv canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kenya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Bim mağazalarında satışa çıkarılan Polosmart akü takviye şarj cihazı incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
2021 Engellilere bayram ikramiyesi ödemesi var mı?
Hande Kazanova kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
Cuma mesajları: 7 Mayıs 2021 En güzel cuma sözleri
Survivor 2021 87. bölüm fragmanı 8 Mayıs Cumartesi
Sol Yanım dizisindeki Selim karakteri kimdir?
Akrep 21. bölüm Star TV canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Akrep yeni son bölüm izle
Menemenspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Mucize Doktor Dizisi Tuğçe kimdir? Gerçek adı nedir? Yasemin Szawlowski hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.