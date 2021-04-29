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Mucize Doktor 61. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Fox TV

Fox TV’nin sevilen dizisi Mucize Doktor 60.bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin sevenler son bölümün ardında 6 Mayısıs 2021 Perşembe günü yayınlanacak olan 61.bölüm özeti ve fragmanını araştırmaya başladı.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:40
Mucize Doktor 61. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
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Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Mucize Doktor 60.bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Son bölümünü büyük bir heyecanla takip edilen dizinin yeni bölüm özeti ve fragmanı merak konusu oldu. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan ve Fırat Altunmeşe gibi isimlerinde yer aldığı dizi sezonun en başarılı dizilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Mucize Doktor 61.bölüm fragmanı

Mucize Doktor dizisinin 61.bölümü 6 Mayısıs Perşembe günü ekranlara gelecek. Dizinin 61.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Mucize Doktor son bölümde ne oldu?

Dizinin 60.son bölümünde Ali Vefa Nazlı’ya evlilik teklifi etmesinin ardından birçok işle uğraşmak zorunda kaldı. Bir yandan özel hayatını düzene sokmaya çalışan Ali Vefa, bir yandan da uzmanlık sınavına hazırlanmaktadır.

Ali Vefa uzmanlık sınavına Muhsin’in babasını ameliyat ederek girecek. Ameliyat sırasında uzman kurulu Ali Vefa’yı takip edecek. Tüm bu olanlar Ali Vefa’yı oldukça zorladı ve Ali Vefa evlilik teklifi ettiği Nazlı’ya yüzük almayı bile unuttu.

 





Son Güncelleme: 29.04.2021 20:40
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Anahtar Kelimeler:
Mucize DoktorFox TvFragman
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