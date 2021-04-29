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Mucize Doktor 60. bölüm Fox TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle

Fox TV’nin sevilen dizisi Mucize Doktor 60.yeni bölümüyle 29 Nisan 2021 Perşembe günü ekranlara geliyor. Dizinin sevenleri Mucize Doktor son bölümü tek parça canlı izleme ekranını araştırıyor.

29 Nisan 2021 Perşembe 23:29
Mucize Doktor 60. bölüm Fox TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
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Fox TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor 60.yeni bölümüyle 29 Nisan Perşembe günü izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan dizi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara olacak.

Mucize Doktor 60.bölüm

Dizinin bu bölümünde Ali, Nazlı’ya evlilik teklifinin ardından uzmanlık sınavıyla da uğraşmak zorundadır. İşlerin üst üste gelmesi Ali’yi çok zorlarken, Ali Nazlı’ya yüzük almaya vakit bulamaz. Muhsin ise bambaşka bir dertle uğraşmaktadır. Muhsin babasının ameliyatını Ali’nin yapmasını ister. Ali uzmanlık kurulunun önünde bu ameliyatı yapmaya çalışacaktır.

Mucize Doktor konusu ne?

2017 yılında Amerika’da The Good Doctor adıyla yayınlanan dizi ülkemizde Mucize Doktor adıyla ekranlara geldi. Uyarlama bir dizi olmasına karşın oldukça dikkat çeken dizide otizmli Savant Sendromuyla dünyaya gelen Ali Vefa en büyük hayali olan doktorluk için zorlu bir yolculuğa çıkar.

Bu genç doktor öze bir hastanede iş görüşmesine gider ancak otizmli birini doktor olarak işe almak çok zordur. Aşırı düzeyde bilgi yeteneğine sahip olan Ali Vefa, herkesi kendine hayran bırakır ve doktor olarak hastanede işe başlar. Ali Vefa, doktor olup çalışmaya başlarken sosyal hayata da bir yandan kendisini adapte etmek zorundadır. Bu onun için çok zorlu bir süreç olacaktır.

Mucize Doktor 60.yeni tek parça izlemek için tıklayınız.





Son Güncelleme: 29.04.2021 23:29
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Anahtar Kelimeler:
Mucize DoktorFox Tv
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