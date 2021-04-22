Mucize Doktor 59. bölüm izle FOX TV tek parça

Başrollerine Onur Tuna, Taner Ölmez ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 59.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Her hafta Perşembe günü saat 20:00’de izleyici karşısına çıkan dizinin yeni bölümü de merakla bekleniyor.
Mucize Doktor 59.bölüm
Yeni asistanlık görevinde de sorun yaşayan Ali kendisini Nazlı’nın yaklaşan doğum günüye motive eder. Doğun gününde Nazlı’ya sürpriz yapmak isteyen Ali bir yandan da Ferman ile de konuşur. Ferman ise Ali konusunda Muhsin ile anlaşır.
Mucize Doktor 59.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.
Son Güncelleme: 22.04.2021 22:40