Mucize Doktor 59. bölüm izle FOX TV tek parça

Başrollerine Onur Tuna, Taner Ölmez ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 59.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Her hafta Perşembe günü saat 20:00’de izleyici karşısına çıkan dizinin yeni bölümü de merakla bekleniyor.

Mucize Doktor 59.bölüm

Dizinin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde yeni Şef Muhsin herkesi kendine uydurmak için sert bir tavır takınır. Ali ise yeni asistanlık görevinde Muhsin’in onu sıkıştırması sonucu kendini kötü hisseder. Hastanedeki geleceği belirsiz olan Doruk ile acile sürülen Nazlı artık Ali’den ayrı çalışmak zorundadır. Bu neden ekip mutsuzdur.

Yeni asistanlık görevinde de sorun yaşayan Ali kendisini Nazlı’nın yaklaşan doğum günüye motive eder. Doğun gününde Nazlı’ya sürpriz yapmak isteyen Ali bir yandan da Ferman ile de konuşur. Ferman ise Ali konusunda Muhsin ile anlaşır.

Mucize Doktor 59.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.