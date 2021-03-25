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Mucize Doktor 55. bölüm FOX TV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor'un 25 Mart 2021 Perşembe 55. yeni bölümünü canlı izlemek isteyen dizi tutkunları, internet üzerinden dizinin son bölümünün canlı yayın linkini araştırmaya başladı.

25 Mart 2021 Perşembe 22:40
Mucize Doktor 55. bölüm FOX TV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
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Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Her geçen gün izleyici kitlesini artırmayı başaran Mucize Doktor dizisinin 55. bölümü araştırılmaya başlandı.

Mucize Doktor 55. bölüm özet

Bir asker uğurlaması esnasında yaşanan zincirleme trafik kazası bütün hastaneleri harekete geçirir. Ferman, asistan ile birlikte kaza yerine gelir. Can pazarı her yandadır, başka hastanenin doktor, Ali’yi sıkıştırmaktadır ve herkes üst sınırına kadar teste tabii tutulurken birde fark ederler ki Ferman ortalıklarda yoktur. Saatlerce kimse haber alamamıştır.

Mucize Doktor 54. bölüm özeti

Hastane lebalep doludur; Adil Erinç Fonu ve acilden vakalar üst üste gelirken kimsenin Nazlı’nın uğradığı saldırı şokunu atlatabilme fırsatı mümkün değildir. Bunların üzerine Vuslat’ın çok eski bir arkadaşının hastalanması sonrasında her şey karışık bir hale gelir. Şiddete meyilli bir hastaysa Nazlı’yı kafasına takar. Vuslat Arkadaşını kurtarmak için tüm hastaneyi seferber etmektedir.

Mucize Doktor oyuncuları

Mucize Doktor dizisinin oyuncu kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran gibi isimler rol almaktadır.

Mucize Doktor 55. Bölüm izle

Mucize Doktor 55. bölüm canlı izlemek için tıklayınız...



Son Güncelleme: 25.03.2021 22:40
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Mucize Doktor55. BölümCanlıIzleDiziFox Tv
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