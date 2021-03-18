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Mucize Doktor 54. bölüm FOX TV canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle

Mucize Doktor 54.bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin sevenleri 18 Mart 2021 Perşembe Fox TV Mucize Doktor yeni son bölüm izleme ekranını araştırıyor.

18 Mart 2021 Perşembe 17:44
Mucize Doktor 54. bölüm FOX TV canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor’un 54.bölümü merakla bekleniyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan dizinin 54.bölümü 18 Mart Perşembe akşamı saat 20:00 ekranlara gelecek.

Mucize Doktor 54.bölüm fragmanı

Mucize Doktor’un 54.bölümünde hastanede işler yoğundur. Acil vakaların artması ve Nazlı’nın saldırıya uğraması herkeste şok etkisi yaratmıştır. Her şeyin üst üste geldiği bu bölümde Vuslat çok eski ve sevdiği bir arkadaşının hastalandığını öğrenir. Saldırıya uğrayan Nazlı ise kendine gelememiştir.

Mucize Doktor son bölümde neler oldu?

Küçük bir çocuğunun ameliyatı için Ali, Ezo ve Nazlı yardıma gider. Ancak bu süreçte onları kötü olaylar beklemektedir. Ali kendisine yöneltilen ön yargılarla yeniden karşı karşıya gelse de, Ferman her zaman olduğu gibi ona destek olur.

Mucize Doktor son bölüm izlemek için tıklayınız.

Mucize Doktor oyuncuları

Mucize Doktor dizisinin başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal yer almaktadır. Dizide bu isimlere Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Uygan, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş ve Hayal Köseoğlu gibi isimler eşlik etmektedir.

Mucize Doktor Berhayat Hastanesi nerededir?

Mucize Doktor dizisinin çekimlerinin gerçekleştirildiği Berhayat Hastanesi adıyla bilinen hastane İstanbul Pendik’te yer alan Medical Park Hastanesi’dir.

Mucize Doktor dizisi ilk olarak ABD’de Good Doctor adıyla yayınlanan sinema filminden uyarlanarak Türkiye’de izleyici karşısına çıkmıştır. Mucize Doktor Fox TV ekranlarında her hafta Perşembe akşamı saat 20:00’de yeni bölümleriyle yayınlanmaktadır.

Mucize Doktor 54.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 18.03.2021 17:44
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