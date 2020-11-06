Mucize Doktor 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 36. son bölümde neler oldu?

Fox TV ekranlarının en çok sevilen dizilerinden olan Mucize Doktor’un 37. Bölüm fragmanı sonunda yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu.
Mucize Doktor 37. Bölüm Fragmanı
12 Kasım tarihinde yayınlanacak olan 37. Bölüme dair tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yeni bölümle ilgili heyecan arttı. Dizinin yeni bölümünde sağlığına yeniden kavuşan Adil Hoca’nın ameliyatlara girmeye başladığı görüldü. Diğer yandan Ali Vefa’nın ise Nazlı’ya “baban içiyor” dediği ve Nazlı’nın babasına parayı kendisinin verdiğini söylediğine tanıklık ediliyor.
Son Güncelleme: 06.11.2020 17:45