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Mucize Doktor 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 36. son bölümde neler oldu?

Fox TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Mucize Doktor'un 37. bölümü için tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda yeni bölüme dair önemli ayrıntılara yer verildi...

06 Kasım 2020 Cuma 17:45
Mucize Doktor 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 36. son bölümde neler oldu?
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Fox TV ekranlarının en çok sevilen dizilerinden olan Mucize Doktor’un 37. Bölüm fragmanı sonunda yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu.


Oyuncu kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisinin 5 Kasım tarihinde yayınlanan 36. Bölümü sonrasında yeni bölümde neler olacağı konusunda büyük bir merak oluşmuştu. Son olarak yayınlanan 37. Bölüm tanıtım fragmanı ile birlikte yeni bölüm içi heyecan bir kat daha arttı.

Mucize Doktor 37. Bölüm Fragmanı

12 Kasım tarihinde yayınlanacak olan 37. Bölüme dair tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yeni bölümle ilgili heyecan arttı. Dizinin yeni bölümünde sağlığına yeniden kavuşan Adil Hoca’nın ameliyatlara girmeye başladığı görüldü. Diğer yandan Ali Vefa’nın ise Nazlı’ya “baban içiyor” dediği ve Nazlı’nın babasına parayı kendisinin verdiğini söylediğine tanıklık ediliyor.




Son Güncelleme: 06.11.2020 17:45
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Anahtar Kelimeler:
Mucize DoktorFox TvAli Vefa
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