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Mucize Doktor 31 Aralık Perşembe neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'un yeni bölümünün neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Pek çok kişi, Mucize Doktor 31 Aralık Perşembe neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularını araştırıyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 15:34
Mucize Doktor 31 Aralık Perşembe neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Her yıl yılbaşı nedeni ile dizilerin yayın tarihleri birkaç hafta ileriye atılırken 2020 yılının sonunda dizi seveler, severek takip edilen dizilerin ertelenip ertelenmediğini araştırmaya başladı. En merak edilen dizi ise FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor oldu.

44. bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen sevilen dizi Mucize Doktor’un 31 Aralıkta neden yayınlanmadığı merak ediliyor. 31 Aralık Perşembe günü Fox TV’nin yayın akışında olmayan dizi hayranlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Mucize Doktor neden yok?

FOX TV’de yılbaşı için yayınlanacak özel yayınlar için Mucize Doktor’un 31 Aralık tarihinde ki bölümünün ertelendiği açıklandı. Dizinin yeni bölümünün 7 Aralık 2021 tarihinde yayınlanacağı belirtildi.

Mucize Doktor 43. Bölümde neler oldu?

Ferman, Nazlı ve Ali yurt dışında düzenlenen ve önemli olan bir ödülün konferansına gitmek için yola çıkarlar. Ezo herkese sürpriz yaparak aynı uçağa binince ortam gerilir. Mahkemeye çağırılan Tanju, cerrahiyi Demir ve Doruk’a bırakmak zorunda kalır. Tanju hastaneden ayrıldıktan sonra gelen acil hastaya Doruk ve Demir, Tanju’yu arayamadan müdahale etmek zorundadır.

Uçakta yolculuk eden Ferman, Nazlı ve Ali ise gizemli bir hastalık ile uğraşırlar. Herkes limitlerinin sonuna kadar sınanırken ölümle burun buruna gelenler kurtulmak için ekstra çaba sarf edecektir.



Son Güncelleme: 31.12.2020 15:34
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Mucize Doktor31 AralıkNeden Yok
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