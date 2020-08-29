Mücadele Çıkmazı konusu, vizyon tarihi ve başrolü belli oldu! Mücadele Çıkmazı ne zaman vizyona girecek?

Mücadele Çıkmazı filminin başrolünü Çağatay Ulusoy üstlenecek. Erkek başrol sonrasında Mücadele Çıkmazı filmindeki kadın başrol ise cast çalışmaları sonrasında belirlenecek.

Mücadele Çıkmazı oyuncu kadrosu

Filmin başrolünü Çağatay Ulusoy üstlenecek. 5 yıl sonra sinema severlerin karşısına çıkacak ünlü oyuncu 2021 yılında gösterime girecek filmle sinema salonlarında sevenleriyle buluşacak. 6 Ağustos 2020 tarihinde çekimleri başlayan film İstanbul’da devam ediyor. Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı filmi Can Ulkay yönetiyor.

Çağatay Ulusoy kimdir?

Mücadele Çıkmazı ne zaman vizyona girecek?

23 Eylül 1990’da dünyaya gelen Çağatay Ulusoy, 2010 Best Model of Turkey yarışmasında birinci olmuştur. Ayla Algan’dan eğitimler alan Ulusoy ilk çıkışını Adını Feriha Koydum dizisiyle yakalamıştır.

Mücadele Çıkmazı filminin ne zaman vizyona gireceği henüz belli olmasa da çekimlerin en geç 2020 sonbaharında tamamlanması beklenmektedir. Filmin 2021 Mart ayında vizyonda olabileceği konuşuluyor.

Mücadele Çıkmazı nerede çekiliyor?

Çekimleri İstanbul’da başlayan dizinin farkı il ve ilçelerde de yapılacağı belirtiliyor.