Muallim filmi konusu ve oyuncu kadrosu

TRT 1 ve CY Grup Medya tarafından hazırlanan Muallim filmi, 1900’lerde bir mühendisin öğretmen olarak köye atanmasını anlatıyor 2020 yılının sonunda vizyona girecek film, 2021 yılının sonunda ise TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Muallim Ali rolünü Melih Selçuk’un üstleneceği filmde Selçuk’a oyuncu Sevtap Özaltun eşlik edecek. Filmin yönetmen koltuğunda Müslim Şahin otururken, yapımcılığını da Halit Arabacı üstleniyor.

Muallim filmi konusu

Filmde Osmanlı Devletinin yıkılış dönemlerinde birçok mühendislik öğrencisi teknolojiyi takip etmeleri amacıyla Fransa’ya gönderilir. Ali de bu öğrencilerden biridir. Ali, Fransa’ya gittiğinde kendi kültürünü unutur ve ülkesine döndüğünde insanlara kötü davranmaya başlar. Ali bu davranışına karşılık küçük bir köye öğretmen olarak atanır. Ali, hor gördüğü kişilerle yaşamaya başlamak zorunda kalır.

Muallim filmi nerede çekildi?

Muallim filminin çekimleri Haziran ayında Manisa-Kula’da gerçekleştirildi. Bir dönem dizisi olması nedeniyle çekimler Kula’daki restore edilmiş binalarda yapıldı.

Muallim filmi oyuncu kadrosu

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Melih Selçuk

-Sevtap Özaltun

-Ruhi Sarı

-Kerim Yağcı

-Barış Hayta

-Halit Karaata

-Engin Yüksel

-Yiğit Çelebi