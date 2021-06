Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?

Yabancı dizi ve sinema sektörünü takip eden herkesin aşina olduğu bir isimdir Rami Malek. Kendisi 1981 senesinin Mayıs 12’sinde dünyaya gözlerini açmıştır. Birçok izleyici tarafından sevilen tecrübeli oyuncunu Amerika’nın Kalifoniya eyaletinde yer alan Los Angeles şehrinde dünyaya gelmiştir. 12 Mayıs’ta doğduğu için Boğa burcudur.

Oyuncunun kilosu bilinmemekle birlikte uzunluğu 1.75 santimetredir. Kendisinin bir de Sami adında bir erkek kardeşi bulunmakta ve ikilinin arasında yalnızca 4 dakika bulunmaktadır. Sami, Rami’den 4 dakika daha küçüktür. Kökeni Mısır’a dayanan ünlü oyuncu Kıpti Ortodoks inancına bağlı olarak yetiştirilmiştir. Sherman Oaks, Kalifoniya’da yer alan Notre Dame Lisesi’ne giden Rami Malek, Güzel Sanatlar üzerine lisansı Evansville, Indiana’da yer alan Evansville Üniversitesi’nden almıştır.

Oyuncunun ekranlara damga vurduğu karakter ise Mr.Robot adlı dizide canlandırdığı Elliot Alderson ile olmuştur. Rami Malek tarafından canlandırılan Elliot Alderson karakteri psikolojik sıkıntılar çekmektedir ve Rami Malek karakterin yaşadığı bütün duygu değişimlerini, psikolojik olarak çektiği zorlukları ekrana başarı ile yansıtmıştır.

Etnik kökeni ve yaşadığı zorluklar

Kendisi bir röportajında herhangi bir dizide başrol olamayacağını düşündüğünü dile getirmiştir. Bunun nedeni ise okul yıllarında etnik kökeninden dolayı dışlanması ve zorbalığa uğramasıdır. Oyuncu okul yıllarında sınıftaki çocukların kendisine “Arap Terörist” gibi lakaplar taktıklarını bundan dolayı zor bir eğitim hayatı geçirmesinden kaynaklanmaktadır. Kimliği ve kültürünü asla dışlamadığını ve bununla her zaman gurur duyduğunu söyleyen oyuncu; evde aile üyelerinin Arapça konuşmakta olduğunu ve Mısır ile gelişmelerin (haberlerin) her gün güncel bir şekilde takip edildiğini söylemiştir. Ortadoğu’da birtakım problemler yaşandığını söyleyen Rami, ailesinin doğduğu ve büyüdüğü Mısır ülkesini merak etmekte olduğunu ve oraya gidip bir hayalini yerine getirdiğini de söylemiştir.

Rock ve operayı bir araya getiren efsanevi sanatçı Freddie Mercury’e can verdi!

Birçok farklı müziği ve efsanevi vokali ile birçok insanın tanımakta olduğu ve insanlık tarihinde isminden en çok söz ettiren gruplardan biri Quenn’in solisti Freddie Mercury’e Rami Malek; Bohemian Rhapsody filminde can verdi. Oyuncu bu performansı ile yalnızca akıllarda kalmadı, 2018 senesinde Akademi Ödülü, Ekran Oyuncuları Deneği Ödülü, Altın Küre Ödülü ve En İyi Erkek Oyuncu BAFTA Ödülü’nün sahibi olmuştur. Oyuncu bu başarısı ile tarihe ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında Akedemi’den ödül alan ilk Mısır kökenli oyuncu olarak geçmiştir.

Rami Malek’in yer aldığı sinema yapımları;

• Night at The Museum/ Müzede Bir Gece (2006) adlı yapımda King Ahkmenrah’ı canlandırmıştır.

• Night at The Museum: Battle of the Smithsonian/ Müzede Bir Gece: Smithsonian Savaşı (2009) adlı devam filminde King Ahkmenrah’ı canlandırmıştır.

• Larry Crowne (2011)

• Battleship (2012)

• The Twilight Saga: Breaking Down Part 2/ Alacakaranlık Serisi: Şafak Vakti- Bölüm 2 (2012) adlı yapımda Benjamin karakteri ile oyunculuk sergilemiştir.

• The Master (2012)

• Ain’t Them Bodies Saints (2013)

• Short Term 12 (2013)

• Oldboy (2013) • Oldboy (2013)

• Need for Speed (2014) bir dönem oyuncularının vazgeçilmez oyunun filmleşmiş halinde Finn karakterine hayat verdi.

• Night at The Museum: Secret of the Tomb/ Müzede Bir Gece: Lahitteki Sır (2014) adlı devam filminde King Ahkmenrah’ı canlandırmıştır.

• Da Sweet Blood of Jesus (2014)

• Bohemian Rhapsody (2018) adlı yapımda Freddie Mercury karakterine hayat verirken birçok ödülün sahibi oldu.

• The Voyage of Doctor Dolittle (2019)

• No Time to Die / 007 James Bond : Ölmek İçin Zaman Yok (2020) adlı James Bond serisinin devam fiminde Baxter karakterini canlandırıyor.

• Little Things (2020)

Rami Malek’in performans sergilediği diziler;

• Gilmore Girls (2004)

• Over There (2005)

• Medium- Timothy Kercher (2005)

• The War at Home (2005-2007)

• The Pacific (2010)

• The Lefend of Korra (2012)

• Alcatraz (2012)

• Believe (2014)

• Mr.Robot- Elliot Alderson (2015)