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Moxie filminin konusu ne? Moxie filmi izleyici yorumları ve incelemesi

İnternet platformu olan Netflix’te yayınlanması beklenen Moxie filmi, üç mart itibariyle izleyicinin karşısına çıktı. Gençlik ve komedi türü olan filmin konusu merak edildi. Moxie filminin konusu haberin detaylarında.

04 Mart 2021 Perşembe 16:19
Moxie filminin konusu ne? Moxie filmi izleyici yorumları ve incelemesi
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Cinsiyetçi ayrım konularına değinen film, ilk günden büyük etki gördü. Filmi izleyenler, filmde yer yer komik yerler ve cinsiyetçi yaklaşıma hitap eden sekanslar gördü.

Wine Country, Booksmart gibi yapımların yönetmenliği yapan Amy Poehler, Moxie filminin de yönetmen koltuğuna oturdu. Filmlerinin odak noktasına dil yapısını, cinsiyet, ırk gibi konuları ele almaktadır. Temellerini sağlam kuran yönetmene övgüler gönderildi.

Moxie filminde yer alan Vivian Carter karakteriyle, ırkçılık ve cinsiyetçilik konusuna değindi. İzleyen kişileri, lise yıllarına götüren film, karakterlerin problemli yaşantılarını konu aldı. Film, öğrencilerin problemlerine odaklansa da yer yer insanları güldürecek olayların yer aldığı görüldü.

Filmdeki Vİvian karakteri asi bir genç kızdır. Etrafındaki insanların sürekli cinsiyetçi sözlerine maruz kalmaktadır. Bu noktada Vivian, bu cinsiyetçi yaklaşıma son vermek için etrafındaki insanlara bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışmıştır. Bu farkındalığı ise önce kişisel mesajlar vererek yapmıştır. Ardından dergilerde yazarak bu farkındalığı oluşturmaya çalışmıştır.

Moxie filminin oyuncu kadrosunda ise; Hadley Robinson, Josephine Langford, Lauren Tsai, abrina Haskett, Alycia Pascual-Peña, Anjelika Washington ve Patrick Schwarzenegger oyuncular yer almaktadır.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 16:19
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Anahtar Kelimeler:
MoxieFilmNetflixKomedi
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