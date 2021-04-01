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Mortal Kombat filmi ne zaman yayınlanacak? Gösterim tarihi değişti

Efsanevi oyunlardan biri olan Mortal Kombat'ın filminin gösterim tarihindeki değişiklik pek çok kişi tarafından merak edildi. Oyun ve sinema severlerin takip Mortal Kombat filminin yeni gösterim tarihi ne oldu? İşte detaylar...

01 Nisan 2021 Perşembe 05:15
Mortal Kombat filmi ne zaman yayınlanacak? Gösterim tarihi değişti
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Popüler video oyunu uyarlaması olan Mortal Kombat, HBO Max üzerinden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Ülkemizde salgından dolayı sinemaların açılış tarihinde değişiklik olmasaydı Mortal Komabat, ülkemizde yurtdılından öne gösterime girecekti. Mortal Kombat filminin HBO Max yayın tarihi de 16 Nisan'dan 23 Nisan'a alındı.

Mortal Kombat konusu

Cole, para için dövüşen ve geçmişinden, kendisine bırakılan mirastan bihaber olan biridir. Bu sırada İmparator Shang Tsung, en iyi adamı olan Sub-Zero'ye Cole'u alt etmesi için görev verir. Ailesinin güvenliğinden şüphe eden Cole, Sonya Blade'i arama için yola çıkar. Yakın gelecekte Cole kendini Lorda Raiden'ın tapınağında bulur. Tanrı olan Raiden, Earthrealm'ın koruyucusudur. Raiden, Cole'da olan sembolü taşıyan kişilere kalacak yer veriyordurç Cole burada Liu Kang, Kung Lao, Kano gibi savaşçılara eğitim vererek onları Outworld'de dünyanın en iyi savaşçılarına karşı hazırlamaktır. Ancak bu yolla ailesini koruyabileceklerdir.

Tartışmalara göre sadece aksiyon filmi olmayan Mortal Kombat, hikayesi ile de oyun takipçilerinin dikkatini çekmeyi planlıyor. Filmde Cole'u Lewis Tan, Sub Zero'yu Joe Taslim, Sonya'yı Jessica McNamee, Kano'yu Josh Lawson, Scorpion'u da Hiroyuki Sanada canlandırıyor. Karakterlerin kostümleri de orijinal tasarıma yakın bir şekilde görünüyor. Ancak aralarında eleştilenleri ve tamamen fakrlı bir şekilde tasarlananları da bulunuyor.

Mortal Komabt, yurt dışında 23 Nisan'da gösterime girecek.



Son Güncelleme: 01.04.2021 05:15
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Anahtar Kelimeler:
Mortal KombatFilmGösterim
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