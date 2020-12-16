Mortal Kombat filmi ne zaman vizyona çıkacak? Beklenen tarih belli oldu

3 Aralık tarihinde Waner Bros tarafından Mortal Kombat filmi için açıklama yapıldı. Ardından HBO Max’a filmin haklarını verdiği açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz günlerde twitter adlı sosyal medya hesabından filmin çıkış tarihi ve posteri yayınlandı.

Yeni Mortal Kombat filmi için vizyon tarihi belli oldu

Mortal Kombat filminin yayınlanacağı açıklaması ardından izleyici kitlesi tarafından yankı uyandıran aynı zaman da sabırsızlandıran filmin ne zaman vizyona gireceği merak konusu haline gelmekte. Pandemi sürecine denk gelen filmin çekimleri yaşanan aksilikten kaynaklı aksaklıklar yaşamakta. 3 Aralıkta yapılan açıklamanın ardından mart ayında vizyona girmesi beklenirken Waner Bros twitter hesabından açıklama yaparak yayın tarihini kesinleştirdi.

16 Nisan tarihinde çıkış yapacak olan film, HBO Max yayın platformunda da yerini alacak. 1 aylık bir sürenin ardından HBO Max’tan kaldırılacak olan film, sinema salonlarındaki serüvenine devam edecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan WanerMedia Studios ve Networks Group CEO’su Ann Sanoff, “Waner Bros. Pictures Group’un bu yeni girişimi de dahil olmak üzere yaratıcı çözümler gerektiren benzeri görülmemiş zamanlarda yaşıyoruz. İnanın kimse filmleri bizden daha fazla beyaz perdeye geri döndürmek istemiyordur. Ancak çoğu sinema salonunun 2021 yılında düşük kapasiteyle çalışacağını da unutmamak gerekir” ifadelerini kullandı.

İlk 1995 yılında ikinci olarak da 1997 yıllarında beyaz perdeye göre uyarlanan filmin beğeni seviyesi beklenenin altında kalmış ve beklenilen sonuç maalesef alınamamıştı. Tekrar beyaz perdeye hazırlanan filmin nasıl olacağı merak edilmekte. Sub-Zero, Scorpion, Raiden, Sonya Blade, Kitana, Sindel gibi pek çok karakter in yer alacağı film dikkatleri üzerine çekmekte.