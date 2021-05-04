Mitra isminin anlamı nedir, ne demek? Kırmızı Oda Mitra'nın hikayesi

Kırmızı Oda dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden uyarlanmıştır. Dizinin son bölümünde yeni bir hikayeye başlandı. Mitra karakterinin hayatına odaklanıldı. Mitra karakterini güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk canlandırmaktadır.

Mitra isminin anlamı ve Mitra’nın hikayesi ,seyircilerin dikkatini çekti. Mitra’nın babası İran’ın önde gelen ailelerinden birine mensup, annesi de Türk bir aileye mensuptur. Bu iki kişinin yollarının kesişmesinin hikayesi dizide aktarılmaktadır. Mitra’nın tüm hikayesi ilerleyen bölümlerde belli olacak.Peki, Mitra ne demek?

Mitra’nın anlamı

Mitra kelimesi,Türkiye’de çok fazla bulunmamaktadır. Kelime anlamı,efsane,arkadaş ve prenses anlamlarına gelmektedir. Zerdüştlükte ise ahit, yemin ve anlaşmadan sorumlu ilahi varlık olarak bilinmektedir. Hinduizm’de dürüstlük ve arkadaşlık tanrısı olarak bilinmektedir.

Sankskritçede dost ve arkadaş anlamına gelirken, Avesta’da sözleşme ya da anlaşma olarak geçmektedir.