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Mitra isminin anlamı nedir, ne demek? Kırmızı Oda Mitra'nın hikayesi

Kırmızı Oda dizisinin son bölümü 30 Nisan Cuma günü TV 8 ekranlarına geldi. Dizide Mitra'nın hikayesine başlandı. Seyirciler,Mitra'nın hikayesini ve Mitra isminin anlamını araştırmaya başladı. Mitra ismi ne anlama gelmektedir? Bu haberimizde Mitra isminin anlamını ve Kırmızı Oda'nın yeni bölümü ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte Mitra karakteri ve Mitra isminin hakkında merak edilenler...

04 Mayıs 2021 Salı 20:15
Mitra isminin anlamı nedir, ne demek? Kırmızı Oda Mitra'nın hikayesi
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Kırmızı Oda dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden uyarlanmıştır. Dizinin son bölümünde yeni bir hikayeye başlandı. Mitra karakterinin hayatına odaklanıldı. Mitra karakterini güzel oyuncu  Melisa Aslı Pamuk canlandırmaktadır.

Mitra isminin anlamı ve Mitra’nın hikayesi ,seyircilerin dikkatini çekti. Mitra’nın babası İran’ın önde gelen ailelerinden birine mensup, annesi de Türk bir aileye mensuptur. Bu iki kişinin yollarının kesişmesinin hikayesi dizide aktarılmaktadır. Mitra’nın tüm hikayesi ilerleyen bölümlerde belli olacak.Peki, Mitra ne demek?

Mitra’nın anlamı

Mitra kelimesi,Türkiye’de çok fazla bulunmamaktadır. Kelime anlamı,efsane,arkadaş ve prenses anlamlarına gelmektedir. Zerdüştlükte ise ahit, yemin ve anlaşmadan sorumlu ilahi varlık olarak bilinmektedir. Hinduizm’de dürüstlük ve arkadaşlık tanrısı olarak bilinmektedir.

Sankskritçede dost ve arkadaş anlamına gelirken, Avesta’da sözleşme ya da anlaşma olarak geçmektedir.




Son Güncelleme: 04.05.2021 20:15
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