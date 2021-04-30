Mitra isminin anlamı nedir, ne demek?

TV8'in reyting rekoru kıran dizisi Kırmızı Oda'nın yeni katılımcısı Mitra oldu. İsmin anlamını merak eden izleyici sosyal medyada araştırmaya başladı.

Kırmızı Oda canlı izle!

Babası İranlı annesi Türk olan Mitra, diziye bu hafta dahil oldu. Seyircinin fragmanda gördüğü Mitra ismindeki karakter merak konusu oldu. İlk defa duyulan isim araştırılıyor.

Melis Aslı Pamuk, dizide Mitra karakterini canlandıracak.

Mitra: zerdüştlük dinine göre yemin, ahit, anlaşmadan sorumlu ilahi varlık manasına gelir. Gerçeğin,sığırların, hasadın ve suyu koruyan ilahi varlık olduğu anlamına gelir.

M.Ö. 4. yüzyılda Roma Cumhuriyeti'nde epey duyulan Mitraizm, özünü Fars veya Zerdüştlerden Mitra'dan gelir.

Mitra'nın mi-it-ra- Van Gölü'nün güneyindeki Hurri kırallığı Mitannilerle Hititler arasında M.Ö. 1400 barış sözleşmesinde dört diğer Hint-Ârî geleneğinden tanrıyla birlikte şahit ve koruyucu olarak belirtilişidir. Daha sonra Vedaların en eski bölümlerinde gözükürken son hâlini Avesta'da alır. Güneş ve güneş ışığıyla tasviri dışında dostluk, doğruluk, arkadaşlık gibi kavramlarla da ilişkilendirilmiştir.

Sanskritçede dost ile arkadaş manalarına gelirken, Avesta'da sözleşme ve anlaşma denir.