Mitra anlamı nedir, ne demek? Kırmızı Oda Mitra gerçek hikayesi nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler

Kırmızı Oda Mitra kimdir?

Karakterin hikayesi ise tam anlamıyla şu şekildedir. Mitra karaterinin babası İranlı annesi Türk’tür. Felsefe bölümünde yer alan Mitra doğup büyüdüğü evde müzik bulunması sebebiyle babasından esinlenmesiyle konservatuar alanında da yeteneklidir. Ve Mitra üst düzeyde kanun çalmaktadır. Hayatıysa Tahran, Berlin, Paris ve İstanbul dörtlemesinde geçmiştir. Babası tahranda işlerini devam ettirirken annesi İstanbul’da çalışmalarına devam etmiştir. Bu sebepten Mitra iki şehir ana vatanı olarak tanımlamaktadır.

Mitra ne demek?

Zerdüştlük tarikatında Mitra isminin anlamı ahit, yemin, anlaşmadan sorumlu ilahi bir varlık olarak bilinmektedir.

Melisa Aslı Pamuk kimdir?

1991 yılında hayata Hollanda’da doğan güzel oyuncu. Tam olarak 30 yaşındadır. Oyunculuk dışında asıl mesleği olarak modellikte vardır. 1,76 boya ve 58 kiloya sahiptir. Melisa Aslı Pamuk, Miss Turkey 2011 birincisidir. Bu nedendir tescilli güzeller arasında yerini almaktadır. Daha sonra Model Of Turkey yarışmasında en iyi model ödülüne sahip olmuştur. Melisa aslı pamuk Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca dillerine çok iyi bunun yanı sıra Fransızcayı da orta halde bilmektedir. Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine kazanmıştır fakat modeller hayalleri yüzünden eğitimine ara vermek zorunda kalmıştır. Aslında modellik serüvenine 14 yaşında adım atmıştır. İlk oyunculuk deneyimini Dat zit wel snor adlı kısa film ile Hollanda’ da gerçekleştirmiştir.

Türkiye’ deyse Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" eğitimini tamamlamıştır. Ülkemizde oyunculuğa ilk adımınaysa mobil reklamlarda yer alarak yapmıştır. Yeteneği keşfedildikten sonraysa Yer Gök Aşk adlı dizinin oyuncu kadrosunda başrol olarak yer almıştır. G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde oyunculuğunu sergilemiştir.