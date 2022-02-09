Mithat Erdemli kimdir, nerede doğmuştur? Mithat Erdemli evli mi? Mithat Erdemli kaç yaşında?

Mithat Erdemli kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Mithat Erdemli’nin hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Mithat Erdemli kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Mithat Erdemli’nin yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Mithat Erdemli aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Mithat Erdemli, 1965 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

2003 yılında Yuvadan Bir Kuş Uçtu ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Sonrasında Ne Seninle Ne de Sensiz, Hisarbuselik, Kod Adı Kaos, Beni Unutma ve Beni Affet gibi projelerde rol almıştır.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında ve Ankara Devlet Konservatuvarında oyunculuk dersleri vermiştir. Bunların yanı sıra Diyarbakır Devlet Tiyatrosu ile Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev yapmıştır. 2018 yılında Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Beni Bırakma dizisinde Cengiz karakterine hayat vermiştir.