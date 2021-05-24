Mistresses uyarlaması Metresler dizisi yeni sezonda FOX TV'de

Medyapım yapımı dizilerine bir yenisi daha ekliyor. Bu zamana kadar 'Bir Litre Gözyaşı', 'Kadın', 'Anne', 'Bizim Hikaye', 'Yasak Elma', 'Sadakatsiz' gibi dizilerin yapımcılığını üstlenen yapım şimdi ise Mistesses adlı diziden uyarlanarak Türkiye’de çekilecek.TV ekranları ile anlaşan dizida karşımıza çıkarken dizinin konusu 4 kadının hikayesi ile ekranlarda yer alacak. Başrollerinde şu an için Şafak Pekdemir ve Barış Kılıç'ın da adı geçerken henüz net bir bilgiye ulaşılmadı. Yeni sezonda Metresler adı ile FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan dizi hazırlıklarına devam ediyor.