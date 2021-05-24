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Mistresses uyarlaması Metresler dizisi yeni sezonda FOX TV'de

Mistesses dizisinden uyarlanarak Türkiye’de çekimlerine başlanan ‘Metresler’ dizisi kanalını seçti. Yeni sezonda FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Medyapım imzalı dizi ülkemizde çekilecek. Yeni dizi Metresler hakkında merak edilenler haberimizde

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:15
Mistresses uyarlaması Metresler dizisi yeni sezonda FOX TV'de
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Medyapım yapımı dizilerine bir yenisi daha ekliyor. Bu zamana kadar 'Bir Litre Gözyaşı', 'Kadın', 'Anne', 'Bizim Hikaye', 'Yasak Elma', 'Sadakatsiz' gibi dizilerin yapımcılığını üstlenen yapım şimdi ise Mistesses adlı diziden uyarlanarak Türkiye’de çekilecek. FOX TV ekranları ile anlaşan dizi yeni sezonda karşımıza çıkarken dizinin konusu 4 kadının hikayesi ile ekranlarda yer alacak. Başrollerinde şu an için Şafak Pekdemir ve Barış Kılıç'ın da adı geçerken henüz net bir bilgiye ulaşılmadı. Yeni sezonda Metresler adı ile FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan dizi hazırlıklarına devam ediyor.
 


Son Güncelleme: 24.05.2021 18:15
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Anahtar Kelimeler:
Mistresses DiziMetresler DiziFoxYeni Sezon
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