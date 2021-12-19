Miss Bala filmi konusu nedir ?Filmin oyuncu kadrosu

Meksika yapımı Miss Bala filmi, 2011 yapımı Miss Bala filminin 2019 güncellemesi olarak karşımıza çıkıyor. Yönetmenliğini Catherine Hardwicke’in üstlendiği filmin senaryosunu ise Gareth Dunnet-Alcocer ve Gerardo Naranjo kaleme alıyor.

Miss Bala filmi konusu

Miss Bala filmi, bir cinayete tanık olan genç bir kadının yaşadıklarını anlatıyor. Gloria Meyer ailesinin ölümünün ardından toparlanmaya çalışan bir kadındır. Üzüntülü ruh halinden kurtulmaya çalışan kadın, bir arkadaşıyla beraber Los Angeles’tan Tijuana’ya yolculuğa çıkar. Bu yolculukta ikili bir cinayete tanıklık eder. İkiliyi susturmak isteyen genç suç patronu, Gloria’nın arkadaşını kaçırarak Gloria’yı kendisi için çalışmaya zorlar. Bu sırada Uyuşturucuyla Mücadele Departmanı da Gloria’yı fark eder. Gloria bu saatten sonra artık bir suç organizasyonunun içindeki köstebektir. Gloria hayatta kalabilmek için tüm gücünü ve kunazlığını kullanmak zorunda kalır.

Miss Bala filmi oyuncu kadrosu

Gina Rodriguez (Gloria)

Cristina Rodlo (Suzu)

Ismael Cruz Cordova (Lino)

Ricardo Abarca (Poyo)

Damian Alcazar (Chief Saucedo)

Erick Delgadillo (Tucan)