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Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi

Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Hilal karakteriyle yıldızı parlayan Miray Daner, adından söz ettirmeye devam ediyor. Verdiği kilolarla konuşulan Daner, yaptığı paylaşımlarla sevenlerini şoke etti. Haberimizde güzel oyuncunun son haline yer verilmiştir.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:16
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
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Medcezir, Vatanım Sensin, Bir Litre Gözyaşı dizilerinin sevilen yıldızı Miray Daner, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla herkesi meraklandırdı. Daner’in verdiği kilolar dikkat çekti. Fit vücudu ve güzelliğiyle beğeni toplayan oyuncu ‘Sadece takılıyorum’ notuyla paylaştığı fotoğrafla yorum yağmuruna tutuldu.

Miray Daner’in kısa sürede çok kilo vermesi hayranlarını şaşırttı.

Güzel oyuncunun verdiği kilolardan sonra yeni görünümüyle yaptığı paylaşımlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Daner, uzun bir süre sonra yeni fotoğraflar paylaştı.

Güzel oyuncunun ‘Sadece takılıyorum’ notunu düştüğü fotoğraf kısa sürede trend oldu.




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:16
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Anahtar Kelimeler:
Miray DanerKilo
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