Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir Litre Gözyaşı dizilerinin sevilen yıldızı Miray Daner, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla herkesi meraklandırdı. Daner’in verdiği kilolar dikkat çekti. Fit vücudu ve güzelliğiyle beğeni toplayan oyuncu ‘Sadece takılıyorum’ notuyla paylaştığı fotoğrafla yorum yağmuruna tutuldu.
Miray Daner’in kısa sürede çok kilo vermesi hayranlarını şaşırttı.
Daner, uzun bir süre sonra yeni fotoğraflar paylaştı.
Güzel oyuncunun ‘Sadece takılıyorum’ notunu düştüğü fotoğraf kısa sürede trend oldu.
Son Güncelleme: 26.04.2021 14:16