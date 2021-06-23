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Mine Çayıroğlu kimdir? Nerelidir? Mine Çayıroğlu kaç yaşındadır?

Şan ve oyunculuk eğitimi alan Mine Çayıroğlu, sinema dünyasının güzel kadın oyuncularından biridir. Birden fazla projede yer almış ve ayrıca albümü vardır. Mine Çayıroğlu'nun bir de oğlu vardır. Mine Çayıroğlu ile ilgili merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

23 Haziran 2021 Çarşamba 10:25
Mine Çayıroğlu kimdir? Nerelidir? Mine Çayıroğlu kaç yaşındadır?
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Mine Çayıroğlu kimdir?

1977 yılında İstanbul’da doğan Çayıroğlu, 44 yaşındadır. Oğlak burcudur. Sinema dünyasının güzel kadın oyuncu  isimlerinden biridir. 1997 yılında İngiltere Guildford School of Acting okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Çocukken şan dersleri almış ve 2004 yılında Zümrüt Gibi albümü ile müzik piyasasına adım atmıştır.  6 yaşındayken ilk kez İmparator filminde rol almıştır. 9 yaşında iken de Çalıkuşu isimli dizi de Munise rolüne  hayat vermiştir. 2008 yılında Altona Müzik Film Yapım Şirketi’ni kurmuştur. Müzisyen olan Özgür Gezgin ile evlenmiştir fakat daha sonra yollarını ayırmışlardır. Bu evliliğinden Derin Deniz isimli bir oğlu olmuştur. 

Yer aldığı projeler 

-Adile Teyze

-Acımak

-Amansız Yol

-Bir Kadın Bir Hayat

-Sarhoş

-Yeniden Doğmak

-Ponente Feneri

-Fotoğraflar 

-Bedel

-Deniz Gurbetçileri

- Aşık Oldum

-Aysarın Zilleri

- Aşka Sürgün

-Parmaklıklar Ardında 

-Berdel

-İşler Güçler

-İffet 

-Söz


Son Güncelleme: 23.06.2021 10:25
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Anahtar Kelimeler:
OyuncuMine Çayıroğlu
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