Mine Çayıroğlu kimdir? Nerelidir? Mine Çayıroğlu kaç yaşındadır?

Mine Çayıroğlu kimdir?

1977 yılında İstanbul’da doğan Çayıroğlu, 44 yaşındadır. Oğlak burcudur. Sinema dünyasının güzel kadın oyuncu isimlerinden biridir. 1997 yılında İngiltere Guildford School of Acting okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Çocukken şan dersleri almış ve 2004 yılında Zümrüt Gibi albümü ile müzik piyasasına adım atmıştır. 6 yaşındayken ilk kez İmparator filminde rol almıştır. 9 yaşında iken de Çalıkuşu isimli dizi de Munise rolüne hayat vermiştir. 2008 yılında Altona Müzik Film Yapım Şirketi’ni kurmuştur. Müzisyen olan Özgür Gezgin ile evlenmiştir fakat daha sonra yollarını ayırmışlardır. Bu evliliğinden Derin Deniz isimli bir oğlu olmuştur.

Yer aldığı projeler

-Adile Teyze

-Acımak

-Amansız Yol

-Bir Kadın Bir Hayat

-Sarhoş

-Yeniden Doğmak

-Ponente Feneri

-Fotoğraflar

-Bedel

-Deniz Gurbetçileri

- Aşık Oldum

-Aysarın Zilleri

- Aşka Sürgün

-Parmaklıklar Ardında

-Berdel

-İşler Güçler

-İffet

-Söz