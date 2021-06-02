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Mina Derman kimdir? Kaç yaşındadır?

Bir Annenin Günahı dizisiyle yıldızı parlayan Mina Derman, kariyer basamaklarını hızla tırmanmaktadır. Mina Derman hangi projelerde rol almıştır? Güzel oyuncu ile ilgili merak edilenlere haberimizde yer verilmiştir.

02 Haziran 2021 Çarşamba 13:16
Mina Derman kimdir? Kaç yaşındadır?
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Mina Derman aslen nerelidir? Hangi dizilerde oynamıştır? Haberimizde Derman’ın biyografi detaylarına yer verilmiştir.

Mina Derman

12 Nisan 2002 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 1.73 boyunda ve 57 kilodadır. Koç burcudur. Oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmektedir.

İlkokul dönemlerinde oyunculuk ve birçok farklı sanat dalına olan ilgisi ailesi ve öğretmenleri tarafından fark edilmiştir. Eğitmenleri tarafından bu alanlarda eğitilmesi üzerine yönlendirilmiştir.

Ortaokul ve lise dönemlerinde drama, dans, koro ve görsel sanatlar alanlarında düzenlenen etkinliklere katılmıştır. Okul ile birlikte 3 yıl portfolio hazırlık için özel ders almış ve yurt dışında birçok üniversiteden kabul almıştır. 2019 yılında özel bir oyunculuk kursunda bulunmuştur. MEF Okulları’ndan mezundur. Arif Pişkin’den oyunculuk eğitimi almıştır.

İtalya Milano Naba Academy’e üniversite için başvurmuş ve kabul edilmiştir.

Rol aldığı diziler

İlk dizi deneyimi Trt 1 ekranlarında yayınlanan İncir Ağacı dizisiyle olmuştur. Dizide İnci karakterine hayat vermiştir. Günümüzde Fox TV ekranlarında yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde rol almaktadır. AG Menajerlik ile çalışmaktadır. İlerde birçok başrolde rol alacağı düşünülmektedir.

Oyunculuğa ek olarak yüzme ve kayak sporlarıyla da ilgilenmektedir. Koyu bir Beşiktaş taraftarıdır. Baba tarafından aslen nereli olduğu bilinmemektedir.

 


Son Güncelleme: 02.06.2021 13:16
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