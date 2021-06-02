Mina Derman kimdir? Kaç yaşındadır?

Mina Derman aslen nerelidir? Hangi dizilerde oynamıştır? Haberimizde Derman’ın biyografi detaylarına yer verilmiştir.
Mina Derman
12 Nisan 2002 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 1.73 boyunda ve 57 kilodadır. Koç burcudur. Oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmektedir.
İlkokul dönemlerinde oyunculuk ve birçok farklı sanat dalına olan ilgisi ailesi ve öğretmenleri tarafından fark edilmiştir. Eğitmenleri tarafından bu alanlarda eğitilmesi üzerine yönlendirilmiştir.
İtalya Milano Naba Academy’e üniversite için başvurmuş ve kabul edilmiştir.
Rol aldığı diziler
İlk dizi deneyimi Trt 1 ekranlarında yayınlanan İncir Ağacı dizisiyle olmuştur. Dizide İnci karakterine hayat vermiştir. Günümüzde Fox TV ekranlarında yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde rol almaktadır. AG Menajerlik ile çalışmaktadır. İlerde birçok başrolde rol alacağı düşünülmektedir.
Oyunculuğa ek olarak yüzme ve kayak sporlarıyla da ilgilenmektedir. Koyu bir Beşiktaş taraftarıdır. Baba tarafından aslen nereli olduğu bilinmemektedir.