Milyoner'de yarışan Hikmet Karakuş'a bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dün akşamki bölümündeki yarışmacılardan biri Urfalı Hikmet Karakurt oldu. 22 yaşındaki Hikmet Karakurt’un heyecanlı halleri ve başarısı sosyal medyada gündem oldu.

Kardeşlerinin eğitimi için harcayacak

Şanlıurfa’da yaşayan ve 7 kardeşi olan Hikmet Karakurt, 125 bin lira değerindeki soruya doğru cevap vererek 250 bin lira değerindeki soruyu görmeye hak kazandı. Gelecek hafta yayınlanacak olan bölümde 250 bin liralık soruyu yanıtlayacak Karakurt, doğru cevap vermesi halinde 1 milyon liralık soruya gelecek.

Annesi ile yarışmaya katılan üniversite öğrencisi Hikmet Karakurt, Kenan İmirzalıoğlu’nun ‘Kazanacağın ödülle ne yapacaksın?’ sorusuna verdiği yanıt ile izleyicilere duygusal anlar yaşattı. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, kardeşlerinin eğitim masraflarını karşılayacağını söyledi.

‘’Umudumuz baki kalacak’’

Hikmet’in yarışmadaki performansı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun da ilgisini çekti. Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: