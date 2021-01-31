Milyoner yarışmacısı Gülen Adam Ali Tutar kimdir, neden sürekli gülüyor?

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı sürekli gülerek dikkatleri üzerine çekti.

Yarışmacı, insanların onu “” olarak tanıdığını ifade etti. 41 yaşında, oto lastik bayii sahibi olan ve yarışmaya Adana’dan katılan yarışmacı Tutar, sürekli güldüğü için başına birçok olay geldiğini söyledi. İki çocuk sahibi Ali Tutar, ödülü kazanırsa parayı iş için harcamak istediğini belirtti.

Ne yazık ki yarışmacı Ali Tutar’ın elenmesi çok uzun sürmedi ve üçüncü soruda yarışmaya veda etti.