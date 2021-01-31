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Milyoner yarışmacısı Gülen Adam Ali Tutar kimdir, neden sürekli gülüyor?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sürekli gülen yarışmacı geceye damgasını vurdu. İnsanların onu gülmesiyle tanıdığını belirten Ali Tutar yarışmaya kısa sürede veda etti.

31 Ocak 2021 Pazar 18:28
Milyoner yarışmacısı Gülen Adam Ali Tutar kimdir, neden sürekli gülüyor?
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ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı sürekli gülerek dikkatleri üzerine çekti.

Yarışmacı Ali Tutar, insanların onu “Gülen Adam” olarak tanıdığını ifade etti. 41 yaşında, oto lastik bayii sahibi olan ve yarışmaya Adana’dan katılan yarışmacı Tutar, sürekli güldüğü için başına birçok olay geldiğini söyledi. İki çocuk sahibi Ali Tutar, ödülü kazanırsa parayı iş için harcamak istediğini belirtti.  

Ne yazık ki yarışmacı Ali Tutar’ın elenmesi çok uzun sürmedi ve üçüncü soruda yarışmaya veda etti.



Son Güncelleme: 31.01.2021 18:28
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Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İsterAli TutarGülen Adam
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